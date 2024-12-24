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黃雯怡：微信「送禮物」利騰訊收入

【明報專訊】美聯儲官員在議息會議上的鷹派表態，令市場擔憂2025年的減息幅度將縮小，美股在會後一度受壓。不過上周五出爐11月PCE物價指數低於預期，令減息預期升溫，股市有所反彈。本周是聖誕假期，美股僅有3日半市，公布數據有限，港股今日下午開始休市，至周五復市，料交投趨淡靜，但在美匯回落，人民幣反彈支持下，期指結算後港股或重新企穩兩萬關。

鄰近元旦、春節等節慶假期，微信小店正式開啓「送禮物」功能的灰度測試，市場期待騰訊（0700）重現「微信紅包2.0」時刻。除了珠寶首飾、教育培訓類目，以及原價高於1萬元的商品外，其他都將默認支持「送禮物」功能，商品詳情頁會展示「支持送禮物」入口。微信是中國最流行的社交應用程式，在全球擁有13.82億月活躍帳戶數，相信新功能上線後，有機會迅速被廣泛使用，帶來微信在電商領域變現的潛力。微信小店可與微信視頻號、社群裂變、搜索結合形成直播電商、社交電商、貨架電商等模式，透過社交裂變，有望在節日期間促進下單和用戶轉化。

騰訊第三季營收符市場預期，純利按年增長47%，勝預期。其中遊戲業務收入實現強勁增長，內地遊戲收入按年增長14%，國際市場遊戲按年增長9%。但金融服務收入增長放緩，支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。本次微信送禮物功能上線，或帶動支付服務收入上升。另外，有消息指內地版iPhone 16有望嵌入騰訊+字節AI模型，若落實將促進騰訊在AI領域的變現。騰訊當前預期市盈率約20倍，自10月初從482.4元高位回吐，近三周有見底回升之勢，建議買入，暫上望460元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]