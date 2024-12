劉國俊：非物質文化遺產與ESG關係

廣府飲茶是一種閒適慢活的氛圍,社交場景又有輕度禮儀,符合現代人的消費需求,習俗已變成全國民眾都追捧的消遣方式,與聯合國的永續發展目標更有着緊密的連結。筆者綜合分析以下的關係:

2015年聯合國宣布「可持續發展目標」(SDGs),在目標1(無貧窮No Poverty)、目標4(優質教育Quality Education)及目標8(體面工作和經濟成長Decent Work and Economic Growth)的課題上,廣府飲茶作為文化傳統,其相關的產業如茶樓、點心製作等可以提供就業機會,幫助減少貧窮。透過培訓和教育,可以幫助更多人掌握相關技能,增加收入。透過學校課程、社區活動等方式傳授,增強人們對傳統文化及獨特的烹飪技藝的認識與尊重。

「廣府飲茶」可採可持續食材

茶本身具有健康益處,如抗氧化、降低心臟病風險等。而廣府飲茶中的點心若採用健康食材和合理烹調方式,也有助促進健康飲食。在推廣廣府飲茶時,可以倡導減少食物浪費,使用可持續的食材,以及推廣環保的包裝和消費習慣。

在食材的選擇與採購中,可以注重生態保護,選擇對環境影響小的食材,保護陸地生態。這亦符合了目標3(良好健康與福祉Good Health and Well-being)、目標12(負責任消費與生產Responsible Consumption and Production)及目標15(陸地生命Life on Land)的目標。

廣府飲茶文化可以在城市規劃和社區建設中發揮作用,透過開設茶樓、茶藝館等,提升城市的文化氛圍和社區的生活品質。隨着飲茶文化的發展,相關的餐飲業和食品加工業也需要創新和提升基礎設施,以滿足市場需求。在目標11(永續城市與社區Sustainable Cities and Communities)及目標9(工業、創新與基礎設施Industry, Innovation and Infrastructure)也爭取到分數。

中國還有很多菜式被列為非物質文化遺產,這些菜式不僅代表了獨特的烹飪技藝,還承載着豐富的文化內涵和歷史價值。總括而言,透過將這些目標融入推廣和保護中,不僅能夠促進當地文化的發展,也能夠對實現聯合國的永續發展目標做出貢獻。

