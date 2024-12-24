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楊智佳：天能動力具逆周期特性 PE不足5倍

【明報專訊】美股上周五絕地反彈，港股周一表現亦不錯，恒指上升162點，收報19,883點，主板成交1273億元。《明報》港股數據庫涵蓋股份當中，上升比例72.46%，下跌比例27.25%；陽燭佔62.87%，陰燭佔36.84%，上升股份持續佔多數。30個行業當中，27個平均錄得上升。由此看來，當恒指跌至2萬點以下時，承接力總算不錯，在這個位置勝算仍不會太差，當然，相比美股的短期強勢，似乎又有所不足。

恒指2萬點以下承接力不錯

上一期提到，可以從市盈率30倍以上的高估值股當中，尋找平均線多頭排列的強勢股，享受增長概念。至於讀者有可能偏好於低估值的價值股，若想買入廉宜又強勢的股份，可以從市盈率（PE）低於5倍、或市帳率（PB）低於0.5倍同時出現平均線多頭排列的股份，找出不可多得的選擇。

為何說是不可多得？因為低估值股以弱勢比較多，低估值或多或少反映內裏出現一點問題，否則不會賣得如此廉宜，以內房股為例，融創中國（1918）市帳率0.42倍，其實是反映未來出現重大虧損，將令帳面值大幅萎縮，今日市帳率低於0.5倍，於股價不變之下，一年後市帳率將會大幅上升。這種偽低估值股份，通常不會成為平均線多頭排列的強勢股。

由於收市價每日變化，所以低估值股的多頭排列名單，亦會每天出現少許變化。昨日成交額超過1000萬元、市值介乎50億至1000億元的股份當中，滾動市盈率低於5倍同時平均線多頭排列的股份僅有6隻，包括太古A（0019）、天能動力（0819）、重農行（3618）、重慶銀行（1963）、中鐵建（1186）及中交建（1800）

至於相同條件而市帳率低於0.5倍的股份，有11隻，5隻與上述重疊，多出來的是光大環境（0257）、中國建材（3323）、易鑫集團（2858）、創維集團（0751）、電訊盈科（0008）及北京汽車（1958）

經篩選過後，可再觀察近期中央結算系統（CCASS），看看十大持倉券商有否出現收集的情况，若然持續收集，中短期買上的動力會較大，有利中短線股價表現，其中包括天能動力、重農行及中鐵建。

重農行市帳率0.36倍 股息率12厘

重農行是一隻估值相當低的內銀股，地區銀行風險相對四大國銀較高，而重農行市帳率0.36倍，相對建設銀行（0939）有超過兩成的折讓，股息率12厘則是遠高於建行的6.8厘。假如想組合一個低估值、高派息的組合，重農行是可以考慮的一員。

至於天能動力主營鉛酸電池業務，屬周期性股份，近期收入錄得下滑，惟盈利有不少部分來自政府補貼，以今年上半年為例，政府補貼相當於盈利超過九成，慣性是收入表現好、補貼便減少，以平衡業績波動性，亦增加了逆周期特性。目前天能動力市盈率不足5倍，股息率約5厘左右，估值不高，其周期性及補貼支撐業績的特質，雖然不容許股價大升，但仍可期望股價於淡靜市况輕微跑贏大市，作為低估值股份組合，亦可考慮。

[楊智佳 數據尋寶]