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港股報佳音 半日市升215點突破2萬 五大內銀齊創一年新高 航運股續起航

標籤：經濟

【明報專訊】隔晚美股做好，帶動港股在平安夜半日市重上2萬點關口賀聖誕，恒指最多升逾280點，收報20,098點，創逾一周高位。半日市成交縮減至逾800億元，但北水仍然活躍，淨買入增加近倍至逾52億元。

明報記者

恒指高開28點，其後升幅擴大，最多升282點，高見20,165點，收市升215點，報20,098點，重上50天線（現處20,045點）之上，是12月12日後收市新高。港股連升兩日，累升377點。國指亦連升兩日，昨升1.2%；科指更連升3日，昨升逾1%。

北水淨買逾52億 增近倍

半日市下，大市成交較上日減少33%至846億元，是9月17日後最少。但北水淨流入較上日增加97%至52.27億元，是12月19日後最多。北水淨買入最多的是工行（1398），淨買入達8.6億元；淨賣出最多的是美團（3690），淨賣出6.4億元。

「中特估」受捧 騰訊美團偏軟

內銀股繼續做好， 五大行包括工行、中行（3988）、建行（0939）、農行（1288）及交行（3328）齊創52周新高；般運股續升，受到農曆新年需求推高運費，東方海外（0316）升逾7%，是升幅最大的藍籌（見表）。「中特估」普遍受追捧，「三桶油」升逾1%至近3%；聯通（0762）再升近1%；中國中車（1766）升2.3%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）、小米（1810）升近3%或以上；騰訊（0700）、美團逆市偏軟。市場再熱炒微信小店「送禮物」功能帶來之商機，微盟集團（2013）升31%、創52周高。比亞迪電子（0285）升近6%。

本地地產股上升，長實（1113）、新地（0016）及恒地（0012）升近2%或以上；九倉（0004）升4%。

分析：內銀仍有5%至10%上升空間

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，受惠內地市值管理等政策，中央認為企業帳面值不可以有太大折讓，以及要維持派息等，加上內銀與指數表現有較大關連，以內銀為首的國企股近期受熱烈追捧。五大行昨齊創52周新高，是很好的信號，認為內銀升勢未完，仍有約5%至10%上升空間。不過，他補充，單純由國企帶動，大市不會大升逾千點；再者，現時大市出現不太利好現象，平台股如騰訊、美團等表現較弱，故他指大市走勢近期雖有改善，但不能確認會很好。明年第一季投資部署要視乎投資風向，首選內銀、電訊及大型平台股。