moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

年結前拆息抽高 港匯創兩個月高

【明報專訊】臨近年底，短期港元拆息抽高，隔夜港元拆息昨升44.49點子（1厘等於100點子），報4.4744厘，見11月11日以來最高，兩周拆息接近5厘，上升26點子報4.9246厘，見10月以來最高，1周拆息亦升35點子至4.8842厘。與按揭利率相關的1個月港元拆息，昨日上升0.8點子，報4.5395厘，較美元1個月有抵押隔夜融資參考利率（SOFR）高20點子。

美匯強勢 高見108.2

港匯延續月中以來偏強走勢，昨日午後最高見7.7654，見逾兩個月高位，截至晚上8時半，港匯報7.7676，上升38點子（1元等於1萬點子）。美匯指數昨日延續上周中議息後的強勢，昨日一度高見108.2，截至晚上8時半報108.13，上升0.04%，保持在兩年高位水平。美債長息續升，10年期美債孳息率報4.607厘，升0.31%，續見5月以來高位，2年期國債報4.353厘，無升跌。華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美匯指數重上108上方，兌主要貨幣均走高，其中以日圓、英鎊跌幅最大。聖誕前夕市場交投淡靜，美匯指數續見於高位徘徊，本月剩餘時間由於流動性減少；特朗普就任美國總統臨近，外匯市場波動有機會加劇。聯儲局降低明年減息預期，與其他主要央行貨幣政策分歧擴大，美元短期料將繼續在高位整固。