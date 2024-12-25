moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

佑駕暗盤最多升12% 英諾賽科下限定價

標籤：新股

【明報專訊】智能駕駛及智能座艙解決方案供應商佑駕創新（2431）本周五主板掛牌，昨日暗盤先報喜，於三大交易場收報18.3元至18.98元，介乎升7.65%至11.65%。

佑駕創新於耀才暗盤表現最佳，收報18.98元，較定價17元升11.65%，成交11.95萬元。不計手續費，每手200股帳面賺396元。至於在輝立及富途暗盤分別收報18.66元及18.3元，升9.77%、及7.65%。

賽目科技通過上市聆訊

另外，彭博社引述消息報道，內地氮化鎵晶圓製造商英諾賽科（2577）將以招股範圍下限30.86元定價。以該定價計，英諾賽科將集資14億元。該股在港公開發售已於23日截止，預計於12月30日掛牌。

另有智能網聯汽車（「ICV」）仿真測試公司賽目科技周一晚通過港交所上市聆訊，有機會短期開始招股，光銀國際為獨家保薦人。

根據弗若斯特沙利文資料，按2023年收入計，賽目科技是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額約為5.3%。招股書續指出，公司業務具有季節性，於下半年交付的項目及錄得的收入均高於上半年。

財務方面，賽目科技2023年全年收入1.76億元（人民幣，下同），按年增長21.38%，盈利5548萬元，按年升10.2%；今年上半年，收入5556萬元，按年大增156.9%，虧損4743萬元，按年收窄52%。

三花智能擬來港上市或籌至少5億美元

另外，半導體科創板公司峰岹科技（滬：688279）昨公布董事會通過議案，計劃到港發行H股上市。同時據彭博社引述知情人士報道，溫控系供應商三花智能（深：002050）計劃來港上市，集資或最少5億美元。

明報記者

[新股]