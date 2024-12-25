中銀為先正達牽頭安排350億銀團

冠絕今年亞太區可持續表現貸

中銀表示，貸款將用於先正達香港的再融資及一般企業用途，包括支持落實相關可持續發展目標，以彰顯其對可持續發展的承諾。

中銀香港作為此筆銀團貸款的可持續發展結構協調行，協助先正達訂立可持續發展目標，並協調取得香港品質保證局的第二方意見。

反應熱烈 超購2.6倍

中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，該筆銀團貸款原計劃籌組30億美元，由於市場反應熱烈，獲得超過2.6倍的超額認購，最終增加至45億美元。該行已連續19年保持港澳地區銀團貸款市場安排行的首位，將繼續推動綠色和可持續金融發展，為客戶提供合適的金融方案，支持及鼓勵企業實現可持續發展目標，助力低碳經濟轉型。

先正達集團於2017年被國企中國中化以440億美元收購，為中化控股旗下農化板塊的營運平台，也是全球最大的農化公司，在植物保護、種子和作物營養產品市場佔據領先地位，業務遍佈100多個國家。