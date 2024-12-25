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巴西斥比亞迪地盤工作環境「堪比奴隸」

標籤：經濟

【明報專訊】外媒報道，巴西勞動部表示，中國電動車製造商比亞迪（1211）在巴伊亞州興建工廠的建築工地上，163名中國工人的工作和居住環境「堪比奴隸」。勞動部又稱，巴西勞工檢察官領導的辦公室特別工作組已經介入營救該批工人，並叫停工地部分施工現場。

涉163中國工人 當局介入營救

報道指出，自11月中開始的一系列檢查中，巴西當局發現這些工人住宿條件惡劣，存在嚴重基礎設施缺陷和衛生問題。部分員工睡在沒有牀墊的簡陋牀鋪上，31人共用一個洗手間，且食物與建築材料共同存放。工人的工作時間遠超巴西法定標準，部分工人甚至曾連續工作25天。此外，建築公司扣留了工人的護照及60%工資，並要求工人支付押金。若工人於6個月內離職，將不獲發任何工資。目前巴西當局已關閉了工人宿舍和部分工地，直至地方監管機構確認設施完全達到標準。

該批工人受僱於比亞迪的外判建築公司「Jinjiang Construction Brazil Ltd.」。比亞迪巴西高級副總裁Alexandre Baldy回應稱，比亞迪承諾完全遵守巴西法律，特別是關於保護工人權利及人格尊嚴的法律。比亞迪聲明指出，公司過去數周對外判工人的工作和居住環境做了詳細評估，且多次要求建築公司改善。比亞迪續指出，目前已終止與該外判建築公司的合作關係，並承諾保護外判工人的權利，涉事員工將被轉移至賓館安置。比亞迪昨收報273.8元、升1.56%，成交9億元。