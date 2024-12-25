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澳博衛星場上月收入逾9億 升5%

【明報專訊】博彩媒體《濠博新聞》報道指出，澳門博彩（0880）旗下9間衛星場，11月份錄得總殺數（收入）按月微升5%至9.15億元（澳門元，下同）。龍頭新東方置地娛樂場、財神娛樂場、凱旋門、匯彩控股（1180）管理旗下的金碧、實德環球（0487）旗下十六浦及英皇娛樂酒店（0296）旗下的英皇宮殿，分別錄得殺數約2.5億元、1.54億元、1.2億元、1.1億元、1億元及8500萬元。當中英皇宮殿錄得的殺數為今年以來第二高月份。

澳博其他衛星場方面，勵駿創建（1680）旗下勵宮、金利豐集團旗下皇家金堡及氹仔君怡，則分別在月內錄得殺數6100萬元、3300萬元及850萬元。衛星場股昨日股價多下跌，匯彩控股昨日半日市收報0.95元，無起跌；實德環球則跌0.97%至0.102元；英皇娛樂酒店跌3.28%至0.295元；勵駿亦跌0.71%至0.14元。至於眾濠賭股中，只有金沙中國（1928）錄得升幅，升0.23%。持有最多衛星場的澳博，昨日股價跌1.11%。另治安警數據顯示，截至今早11時各口岸共錄得15.6萬人次出入境，其中入境旅客2.4萬人次，出境旅客1萬多人次。