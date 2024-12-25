FT：私募內地退出交易套現趨困難

十大私募今年未能將內企套現

《金融時報》根據Dealogic數據指出，在10家於中國營運的全球最大私募股權集團中，包括黑石、凱雷、貝恩資本及安宏資本等，今年沒有一家私募公司能成功將其中國企業上市或通過併購交易完全出售其股份。這是至少10年來首次出現這種情况，儘管自2021年內地開始對中國企業上市施加限制以來，私募公司退出的速度早已減慢。

數據顯示，這10家私募公司在過去10年於內地共投資約1370億美元，但退出金額合共僅約380億美元。這些公司自2022年初以來的新投資已經收縮至僅有50億美元。有關公司對報道拒絕置評。

報道指出，私募公司過去依賴將其中國投資組合於美國或其他國家上市，以便將其投資退出及套現。但自從內地在2021年打壓滴滴出行於美國上市，並對離岸上市施加限制以來，之後上市活動明顯減少。截至11月底，今年中國的首次公開招股總額為70億美元，而去年為460億美元，是自2019年以來的新低。

報道亦指出，私募公司在全球的退出速度也在放緩，今年上半年便下跌約26%，但在中國的退出停滯尤其明顯，這使一些將資金配置於私募集團的退休基金，對中國市場風險更為謹慎。