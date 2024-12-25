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納斯達克100降Tesla博通等比重 調高蘋果Nvidia權重 ETF須調整持倉

【明報專訊】隨着科技股今年大幅攀升，納斯達克100指數的主要成分股進行了約一年來第二次權重調整。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、Meta（美：META）及AI晶片股博通（Broadcom）（美：AVGO）的權重均被下調，而蘋果（美：AAPL）、AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOG；GOOGL）的權重則有所上升。這意味除博通以外，美國科技股「七巨頭」（Magnificent 7）在內的權重均被調整，料將影響到全球超過200隻追蹤納斯達克100指數或其變體的ETF，它們的總資產規模達到5400億美元。

美國市場在平安夜提早休市，美股三大指數早段上漲。美國航空（美：AAL）因技術問題，一度停飛全美所有航班，其股價早段微跌。美國10年期國債孳息率升穿4.61厘，是5月底以來高位。

根據彭博社匯編的數據，蘋果的權重由上周五的9.2%上調至9.8%，Nvidia由7.9%上調至8.4%，微軟和亞馬遜的權重也有所上升，而Alphabet的權重升幅相對較小。與此同時，博通的權重由6.3%降至4.4%，Tesla則由4.9%降至3.9%，Meta的權重亦由4.9%降至3.3%。

美10年債息升穿4.61厘 7個月高

納斯達克100指數大致按成分股的相對市值分配權重，但相關分配同時受多項規則所約束。由於美股近年升勢主要受少數AI及科技股推動，指數供應商須引用「防止少數企業對指數產生過大影響」的規則，重新調整成分股的權重。例如當權重超過納斯達克100指數4.5%的各個成分股，合計權重達到或超過48%時，就會觸發該指數的權重調整。這情况於2023年中首次發生，並觸發該指數調整權重。

股價升幅大 觸發調整權重規則

隨着博通股價近期大幅攀升，其市值首次突破1萬億美元，在納斯達克100指數權重已超過4.5%門檻。截至上周五收市，博通股價今年以來升近98%，Tesla累計升七成，Meta升逾六成，令調整權重的規則再被觸發。

彭博社指出，今次調整可能由於規則允許指數供應商將權重最高的5隻股票總權重，調整至略低於40%，並相應調整其他成分股的權重。彭博社稱，調整規則複雜，且有很大的解讀空間。納斯達克發言人未對細節作出評論。

盈透證券首席策略師Steve Sosnick指出，納斯達克100指數權重最大的少數成分股，相對於其他成分股的增長過於驚人，令其不得不調整權重。隨着納斯達克100指數調整權重，追蹤該指數的ETF，包括景順 QQQ Trust Series 1及景順納斯達克100 ETF，也須調整其投資組合中持倉比例。彭博行業研究（BI）分析師Athanasios Psarofagis指出，這反映指數供應商對市場動態的影響力愈來愈大。愈來愈多資金流入ETF及被動投資工具，納入指數變得重要。

（綜合報道）

[國際金融]