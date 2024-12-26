葉景強凱滙1房648萬沽 持貨3年實蝕130萬

除住宅物業外，葉氏今年亦放售商舖，今年9月委託代理放售旺角窩打老道57至59號柏齡大廈2樓，面積約2339方呎，連租約以2300萬元放售、呎價約9833元。物業現由一家護老院承租多年，月租約9.2萬元。葉氏等於2020年12月以2000萬元購入，若以2300萬元售出，帳面料可獲利約300萬元或15%。

港灣豪庭兩房589萬沽 低市價5%

大角嘴港灣豪庭錄低市價成交，港置市務經理（銷售）鄺偉源表示，該單位為3座極高層，實用344方呎，兩房戶向東南，享維港景，原業主兩個月前以630萬元放售，至近日始獲同區客洽詢，雙方議價後減價41萬元或6.5%，以589萬元成交，實呎17,122元，較市價低約5%。

鄺氏透露，買家為首置客，心儀物業享海景兼有天台，睇樓兩次後決定購入。原業主2020年1月以約710萬元購入，轉手帳面虧損約121萬元，連使費料實蝕逾160萬元或23%。

滙都II兩天售5伙套逾2210萬

新盤市場亦淡靜，平安夜及聖誕節兩天只錄逾20宗一手成交，其中由泛海（0129）發展的元朗洪水橋滙都II，樓花期約6個月，泛海執行董事關堡林表示，項目在過去兩天售出5伙，套現逾2210萬元。買家看好北都發展，加上項目售價吸引，故購入單位。

另啟德跑道區新盤亦錄得成交，由會德豐牽頭發展的現樓項目DOUBLE COAST I，昨日售出一伙特色戶，單位為第5座6樓A室，屬低座連天台特色戶，實用426方呎，附353方呎天台，成交價953萬元，實呎22,371元。同屬現樓項目的中海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，昨日售出一伙，為1A座26樓D室，實用444方呎，屬兩房（開放式廚房）間隔，售價910.4萬元，實呎20,505元。