moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Time Auction：組織31企業參與義工活動

【明報專訊】致力於推廣義工服務的慈善機構Time Auction於12月1日至20日攜手港鐵（0066）共同舉辦第三屆「跨企業義工週」活動，提供平台幫助來自不同企業的員工共同參與義工服務。Time Auction聯合創辦人兼行政總裁梁嘉寶表示，今年該機構首次以主辦方身分，組織來自31家企業的過千名員工參與32個義工活動。

服務社會兼促進企業交流

梁嘉寶介紹，活動期間每家參與企業需與一間非牟利機構（NGO）合作，組織一場義工服務。除了鼓勵內部員工參與外，還需要將一半活動名額預留給來自其他企業的員工，在服務社會之餘也可以促進跨企業交流。梁嘉寳指出，Time Auction也會通過合理安排，確保每名義工活動都能集聚不同企業背景的參與者。

目前Time Auction平台支持的本港NGO逾870家。梁嘉寶表示，雖然社會各界熟知東華三院、惜食堂等大型NGO和援助計劃，但對中小型NGO的關注度卻明顯不足。此外，許多市民對義工活動的認知仍然停留在「清潔沙灘」等傳統活動層面。而與此同時，眾多NGO正面臨資金短缺和人手不足的挑戰。為幫助企業深入了解更多NGO並參加兼具意義與趣味的活動，Time Auction在「跨企業義工週」籌備期內亦提供付費服務，協助企業按需要匹配優質NGO，及預定活動時間和場地。

梁嘉寶稱，企業希望能直觀接觸到所幫助的群體，並參與創新有趣的義工體驗，例如與長者共進晚餐、陪伴小朋友畫畫或與動物互動。其中，10至30人規模的義工活動最受歡迎。梁續稱，此次參與「跨企業義工週」的公司涵蓋高盛、Lululemon等多家國際金融機構及一眾知名品牌，以及城巴、海洋公園等知名本地企業。

[ESG 環保‧社會‧管治]