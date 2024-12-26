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私募基金出價最多592億 提購7-11母企非核心業務

【明報專訊】路透社引述知情人士報道，KKR和貝恩資本（Bain Capital）等私募股權基金已向7-11便利店日本母企Seven & i Holdings（日：3382）的非核心業務York Holdings提出收購要約。

知情人士稱，首輪報價由約7500億至12,000億日圓（約370億至592億港元）不等，超出Seven & i預期的5000億日圓出價，集團冀於明年春季或2月落實收購。

Seven & i盼專注抵禦Circle K

報道提到，貝恩資本出價約12,000億日圓，KKR提出要約價為8000億日圓（約395億港元），日本私募基金日本產業伙伴出價約7500億日圓。三家基金均在首輪投標中勝出，將提交具法律約束力的要約，但有可能在盡職調查後改變報價。Seven & i發言人對報道不置評；上述三家基金的代表亦拒絕評論報道。

報道提到，Seven & i於今年10月決定將非核心業務分拆，以專注便利店業務，抵禦Circle K（OK便利店）加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）（加：ATD）提出的470億美元（約3666億港元）收購要約。York Holdings旗下共有31家子公司，業務包括超市伊藤洋華堂（Ito Yokado）、生活雜貨連鎖店「Loft」、Denny's餐廳等。

日前有報道稱，Seven & i創辦人伊藤家族擬以總計9萬億日圓（約4444億港元）的管理層收購（MBO）提案，將Seven & i私有化，貝恩及KKR亦有參與洽談融資事宜。