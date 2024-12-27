國務院：專項債範圍擴至數字低空經濟

項目資本金比例增至30%

意見稿提出，在專項債用作項目資本金範圍方面實行「正面清單」管理，擴大專項債用作項目資本金範圍。將信息技術、新材料、生物製造、數字經濟、低空經濟、量子科技、生命科學、商業航天、北斗等新興產業基礎設施；算力設備及輔助設備基礎設施；高速公路、機場等傳統基礎設施安全性、智能化改造，以及衛生健康、養老托育、省級產業園區基礎設施等納入專項債用作項目資本金範圍。

意見稿續指出，要實行專項債投向領域「負面清單」管理，將完全無收益的項目，樓堂館所，形象工程和政績工程，除保障性住房、土地儲備以外的房地產開發，主題公園、仿古城（鎮、村、街）等商業設施和一般競爭性產業項目納入「負面清單」，未被納入「負面清單」的項目均可申請專項債券資金。

下放審核權限 做好融資收益平衡

意見稿又指出，下放專項債項目審核權限，選擇部分管理基礎好的省份，以及承擔國家重大戰略的地區開展專項債項目「自審自發」試點，並做好專項債券項目融資收益平衡，確保專項債實現省內各市、縣區域平衡，確保法定債務按時足額還本付息，嚴防專項債券償還風險。

此外，專項債依法不得用於經常性支出，嚴禁用於發放工資、養老金及支付單位運行經費、債務利息等。要統籌把握專項債發行節奏和進度，做到早發行、早使用，允許專項債券用於在建政府投資項目，優先保障在建項目資金需求。