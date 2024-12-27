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阿里韓業務與Gmarket合併 估值310億

標籤：經濟

【明報專訊】阿里巴巴（9988）已同意將其在韓國的業務與韓國零售公司易買得（E-Mart）旗下的電商平台Gmarket合併，以鞏固其在韓國線上零售市場中的地位。

擬擴國際業務彌補內地增長放緩

易買得向韓國證交所提交的文件顯示，阿里巴巴集團旗下跨境電商平台「全球速賣通」（AliExpress）的韓國業務與易買得旗下Gmarket已簽署協議，成立合資公司。合資公司將全資擁有Gmarket，雙方計劃對合資公司進行進一步投資。報道引述知情人士表示，本次合併交易完成後，新公司的估值將達到40億美元（約310億港元）。消息公布後，易買得股價上漲5.5%，市值達到14億美元。阿里巴巴周二收報83.15元，升2.7%。

彭博社此前曾報道，此次交易將有助於雙方在與Naver Corp.和Coupang LLC的同業競爭中佔優勢。報道續稱，阿里巴巴正尋求擴大國際業務，以彌補中國電商業務增長放緩的影響。今年第三季度，阿里巴巴在中國本土的電商業務表現疲軟，惟雲計算部門，以及包括Lazada和全球速賣通在內的國際業務的增長一定程度抵消了負面影響。此外，面對內地電商平台的激烈競爭，阿里巴巴正在整合其國內外電子商務業務，逐步出售非核心資產。韓國易買得亦一直在通過有機增長和收購拓展其電商業務。