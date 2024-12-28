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港股險守2萬 小米炒AI概念創4年新高

【明報專訊】美股隔晚個別發展，港股假後復市，受11月中國工業企業利潤連降4個月拖累，恒指曾跌至2萬點關口，低見20,009點有支持，內地A股與日、台股市上升。資金追捧人工智能（AI）概念股，小米集團（1810）力拓AI大模型而炒上近4年新高，理想汽車（2015）再次晉身「紅底股」，連同其他科技股做好，抵消ATJ回落的影響，恒指收市僅跌7點，報20,090點，且仍續高於50天線水平。國指及科指更逆市升0.02%及0.69%。

北水淨買入85億 增62%

大市成交額約1395億元，比周二半日市增約64%，而北水增62%，金額齊創逾一周高位。南向資金淨買入84.93億元。全周計，本港三大指數齊升，恒指累升1.87%、國指累升2.26%，及科指累升2.12%。

理想汽車升6% 再成「紅底股」

小米受AI概念刺激，逆市高見34.95元，升約6.7%，收市升4.28%，至34.15元，成交額增至90.46億元，成全日最大成交額股份。理想汽車繼續推動AI及研製人形機械人，刺激股價高見101.8元，收市保持「紅底股」身分，報100.4元，升6.1%。藍籌科技股聯想（0992）及中芯國際（0981）分別升9.2%及5.1%，該4股已帶動恒指升72點，抵消ATJ拖累恒指跌39點的影響。

其他AI概念股表現突出，金山雲（3896）升37.8%，成港股第二大升幅股份，成交額逾20億元，交投更勝藍籌；中興通訊（0763）升13.18%，商湯（0020）升3.38%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股假日氣氛未完全散去，下周有元旦假期，市場臨近年結偏向觀望。展望明年，他稱內地房地產仍處止跌回穩階段，內需消費有待進一步提振，特朗普上任美國總統，以及美國聯儲局減息步伐或放緩，估計成影響港股表現主要變數。