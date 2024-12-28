越秀18億購香港人壽 交易價7年半跌75%

亞洲金融華僑銀行等5行售股

現時華僑銀行持有香港人壽33.33%，其餘4行各持有約16.67%。亞洲金融在公告指出，出售符合全體賣方戰略，尤其是公司由5名賣方合資，相信單一股東負責業務發展以滿足客戶不斷變化的需求，符合香港人壽最佳利益。據亞洲金融公告，2022年和2023年香港人壽錄得稅後及非經常項目後虧損淨值分別為5.12億元和4.88億元，相對上次放盤時公布，公司於2015年和2016年分別獲利4115萬元和2544萬元。

華僑銀行公告顯示，香港人壽截至去年底資產淨值為10.24億元，即是次出售的市帳率為1.73倍，低於2021年東亞（0023）向友邦（1299）出售壽險業務的1.97倍，惟高於2018年新創建（0659）向內房企業九鼎收購富通的1.43倍。不過翻查創興銀行於2017年公告，該行於2016年底應佔香港人壽淨資產9573萬元，推算當年出售香港人壽的市帳率為12.4倍天價。