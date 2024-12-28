比亞迪再減價最多11% 迎Tesla降價

降至10萬元有找 股價偏軟

比亞迪昨收市跌0.07%，報273.6元。吉利（0175）及長城汽車（2333）亦分別跌2.5%及4.5%。比亞迪旗下的第二代宋Pro DM-i於9月23日上市，原定售價為11.28萬元起，今次減價約11.5%；秦Plus EV榮耀版指引價為10.98萬元，減價約9.1%。除了上述折扣，比亞迪分別為宋Pro DM-i及秦Plus EV榮耀版提供最高4000元及5000元的補貼，該兩款車型的消費者有資格獲得最高2萬元的國家以舊換新補貼。

Tesla早前在平安夜公布最新優惠活動，選購Model Y現貨享有尾數減價1萬元優惠，令中國Model Y的後輪驅動版起始售價降至23.99萬元，是Model Y全球市場當中最低價格。此外，Tesla「5年零息」優惠也延長至明年1月31日，品牌強調最新優惠主要針對現貨車款。

據內媒本月初報道，Tesla投資者關係負責人Travis Axelrod宣布，將於明年上半年推出名為「Model Q」的新車型，海外售價約為25,000美元起。由Tesla上海工廠生產，內地發售的車型價格可能會更加親民，降至14萬元左右，價格不僅遠低於Tesla目前在售的最便宜車型、起售價格為23.19萬元的中國版Model 3，亦遠低於市場上許多同級別的新能源汽車。