小米料5年斥千億研發 轉攻6000元以上手機

【明報專訊】小米（1810）總裁盧偉冰昨於小米「人車家全生態」合作伙伴大會表示，集團預料今年研發投入為240億元（人民幣，下同），同時明年料達300億元，而2022年至2026年研發投入預計累超過1000億元，重點投入三大底層技術包括AI、操作系統及晶片。他續指出，今年小米高階手機銷量已「站穩」1000萬部，集團希望每3至5年可錄逾1000萬部高階手機銷量的淨成長，意味着盼於未來7至8年，小米可成為高階手機年度銷量達約3000萬部的手機品牌。
小米汽車方面，盧偉冰稱集團於發布首輛汽車的230天後，集團交付共10萬輛汽車，雖距離集團目標的13萬輛僅有4日時間，但小米非常有信心確保交付13萬輛汽車的目標可達成。
盧偉冰於昨日大會中再次提到，11月份從已激活口徑而言，小米於月內銷量為第一，主要受惠小米15系列和REDMI K80系列手機上市。他更預料，今年小米手機全球出貨量可達1.7億部，按年增2350萬部或16%，以及全球高端手機銷量按年升43%，同時料小米高階手機銷量會超過1200萬部。
另他亦再重申，小米已於4000元至6000元價位的手機市場「站穩」，往後發展重點於6000元以上的手機市場內突破。