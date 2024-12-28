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A股加快赴港 今年15家已發公告 寧德時代擬發H股 外電稱籌390億

標籤：經濟

【明報專訊】A股上市公司赴港發H股步伐持續加快。內媒《證券日報》統計指出，截至12月26日，年內至少15家A股公司公布赴港上市公告，啟動「A+H」上市進程。單計12月，已有6家公司公布更新赴港上市計劃。

明報記者 邱潤青

最新有全球最大電動車電池製造商寧德時代（深：300750）在26日晚於深交所公告，擬在港發行H股，並將聘請致同香港作為本次發行審計機構。

寧德稱打造國際化資本平台

寧德時代公告指出，在港發行H股旨在進一步推進公司全球化戰略佈局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力。公司將於明年1月17日召開臨時股東大會，審議H股上市議案、發行方案及聘用審計機構等議案。彭博社曾於本月中旬報道，寧德時代在港第二上市或集資至少50億美元（約390億港元）。以該集資額計，將為近4年來本港最大公開招股。

佑駕首日升14% 每手帳賺480元

智能駕駛及智能座艙解決方案供應商佑駕創新（2431）昨日首掛做好，收報19.4元，為全日高位，較定價17元升14.12%。不計手續費，每手200股帳面賺480元。

健康之路暗盤升逾兩成

另有將於下周一（30日）主板掛牌的訊飛醫療（2506）、英諾賽科（2577）及健康之路（2587）昨日暗盤交易，其中健康之路表現亮眼，在三大暗盤場均升逾兩成。於耀才升幅最勁，收報9.7元，升24.36%。不計手續費，每手500股帳面賺950元。輝立及富途暗盤分別收報9.62元及9.65元，升23.33%及23.72%。

英諾賽科於三大交易場錄得微升，於富途收報31.3元，升1.43%，成交642萬元。不計手續費，每手100股，帳面賺44元。於輝立及耀才分別收報31.15元及31.1元，升0.94%及0.78%。訊飛醫療暗盤表現不一，報價82元至86.6元，介乎跌0.97%至升4.59%。 於輝立表現最佳，收報86.6元，升4.59%，不計手續費，每手帳面賺190元。