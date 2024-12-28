東京通脹增至2.4% 日央行或須考慮加息

日股5個月來首重上4萬

日圓兌每美元昨由周四的158水平，微升至157.8；每百日圓兌港元為4.92算，在接近5個月低位徘徊。日圓疲軟之際，汽車、電機等出口板塊湧入買盤。日經指數周五收市升1.8%，收報40,281點，是7月19日以來，首次收報在4萬點大關之上。對於本田（日：7267）與日產（日：7201）的合併談判，《日經》按兩家車廠的市值估計，若它們合併為單一控股公司，本田與日產的股份初始比例可能為5:1。消息導致日產股價昨最多跌近15%，收市跌幅收窄至7.8%。本田股價升2%。

美國10年期國債孳息率昨在4.6厘左右徘徊，美股三大指數早段下滑。

日本央行昨公布的12月貨幣政策會議意見摘要顯示，部分委員傾向等待更長時間，以觀察日本薪酬趨勢及下屆特朗普政府上台後的美國經濟展望。另有部分委員對加息表達積極看法，認為經濟與物價符合預期，「決定加息的時機已經臨近」。

一名委員稱，考慮到日圓貶值可能會推高通脹，央行「有必要先發制人，調整貨幣政策的寬鬆程度」。

彭博社指，這些觀點與日本央行行長植田和男近期的審慎態度有出入。雖然植田未排除明年1月加息的可能，但強調需更多時間和數據，以判斷薪酬趨勢及美國經濟前景。彭博社指出，日本央行意見摘要預示，1月加息的可能性仍然存在。周五的隔夜互換數據顯示，日本央行1月加息的概率為42%，3月底前加息的概率為72%。

（綜合報道）

[國際金融]