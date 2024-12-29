moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

特朗普重提購格陵蘭 覬覦稀土海防要衝

【明報專訊】聖誕節剛過，美國候任總統特朗普許下的聖誕願望，可能遠遠大過普羅大眾的設想。特朗普聲言，要奪得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，以捍衛國安及全球的自由，激起各地反對。有外媒資深記者認為，今次特朗普不是說笑，在國安及商業層面，美國都想控制稀土豐富的格陵蘭，盡快制止中俄兩國擴大勢力。有專家分析，格陵蘭居民反對聲浪大，料美國最多只能拉攏格陵蘭合作開採資源。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《紐約時報》、《華爾街郵報》、Axios、《外交家》、《新聞週刊》、法新社、CNN、BBC

約一周前，特朗普炮轟美國船隻駛經巴拿馬運河的費率不公道，揚言要求巴拿馬將航道控制權歸還予美國，形容運河為「重要國有資產」。對於格陵蘭，特朗普聲言，為了國安及全球的自由，美國覺得在當地的擁有權及控制權是「絕對必要」。他又宣布，將提名有份創辦PayPal的Ken Howery為駐丹麥大使。

格陵蘭以稀土豐富著稱，包括有可用作製作核武的鈾，惟當地長期嚴寒，外界不易入內開採資源。美國商務部的國際貿易協會（ITA）指格陵蘭一經開發，其稀土資源將是全球首五名之內。隨着全球氣候趨暖，北極地區逐漸融冰，區內的格陵蘭遂成兵家必爭之地。

稀土豐富 或可替代中國稀土

《紐約時報》的評論文章指出，特朗普嘲笑過加拿大應成為美國「第51個州份」，但今次其口吻不似上次，料他提購格陵蘭不是說笑。該報指特朗普覬覦格陵蘭，一是北極冰層融化後將成商業、海軍要衝，二是當地稀土為發展先進科技所需。

特朗普發言不久，格陵蘭總理Múte Bourup Egede在facebook用丹麥語反擊，稱「格陵蘭是我們的，我們是非賣品，亦永遠不作出售。我們絕不可輸掉長達100年的自由鬥爭。不過，我們必須保持開放，與全世界合作與貿易，尤其與我們的鄰居。」他強調，所有合作必須建基於他們的價值觀。

丹麥首相辦公室亦婉轉回應：「在我們正在經歷的複雜安全政治處境中，跨大西洋合作至關重要……對於有關格陵蘭的聲明，（丹麥）首相辦公室除了引用格陵蘭總理所言的『格陵蘭不是用作出售，而是開放合作』之外，沒有其他評論。」

學者：可引入更多美資開發當地

《紐約時報》評論指出，特朗普不是第一位美國總統有此戰略。上世紀冷戰時，美國時任總統杜魯門已有意購買格陵蘭，將蘇聯排除在外。今日特朗普面對的局勢或有類同之處，美國、俄羅斯、中國三國競相控制北極圈航線，以便運輸商品及海軍物資。該篇評論文章由記者David Sanger及Lisa Friedman撰寫，前者在該報任職逾40年，專門報道國安，並寫過數本有關美國國安書籍，後者則專寫氣候議題及氣候政策如何影響社群。

在2019年特朗普首次任美國總統時，已有意購買格陵蘭。當時丹麥首相Mette Frederiksen斷然拒絕，於是特朗普索性取消原定的訪丹麥之行，但稱期望下次有機會再安排會晤。1年後，特朗普政府宣布援助格陵蘭發展經濟，涉資1200萬美元。

丹麥皇家國防學院助理教授Marc Jacobsen表示：「現在沒那麼多人拿這來笑了。」他稱丹麥人因特朗普提議而憤怒，更有丹麥政界人士形容這種盟友方式很奇怪，但估計格陵蘭人一直尋求獨立，有可能視特朗普的利益為機會，加深與美國的經濟聯繫。

Marc Jacobsen提到，自2009年以來，格陵蘭本來有權宣稱獨立，惟島上居民非常依賴丹麥，故未有走上獨立一途，現在特朗普既然對格陵蘭有興趣，或可為格陵蘭引入更多美國資金，開發旅遊業或開採稀土等。

威爾遜中心極地研究所資深研究員Sherri Goodman在其書中表示，美國銳意防止中國染指格陵蘭，免得中國在當地坐大。曾任美國國防部首席環境、安全與職業健康官的Sherri Goodman主張，美國應繼續防止中國在北美洲門前「插旗」，但指格陵蘭人必須決定自己命運。她相信，只要有國際法、國際秩序和主權，格陵蘭島仍是丹麥一部分。

中企曾在格陵蘭南部開採資源

至於中國早在格陵蘭留下足迹。中資稀土巨頭盛和資源（滬：600392）2016年投資參與寬納斯特項目（Kvanefjeld project），與澳洲格陵蘭礦業公司（Greenland Minerals，澳：GML）合作，在格陵蘭南部開採資源。《外交家》曾形容，格陵蘭是中國「冰上絲綢之路」其中一個關鍵元素。但在2021年4月，格陵蘭大選，由因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）擊敗執政黨前進黨（Siumut），取得議會最多議席，稀土成關鍵議題。7個月後，議會通過法案，禁止採鈾，和禁止在寬納斯特採礦。

曾擔任美國國務院國際能源事務特使和協調員的David Goldwyn指出，格陵蘭未開發的天然資源豐厚，50種關鍵稀土中，就有逾43種，可用作製造電動車、風力發電機等。他認為，若格陵蘭開發這些資源，將成為重要的替代中國稀土方案。面對格陵蘭一方抗議，David Goldwyn認為當地居民一旦不願意，美國極不可能強行開採資源，較合理方案是與丹麥政府及格陵蘭居民合作，以安全、可持續的方式開發。

丹麥大幅調高格陵蘭國防開支

特朗普發言後數小時，丹麥政府宣布，將大幅調高在格陵蘭的國防開支，涉資至少15億美元。丹麥國防部長Troels Lund Poulsen表示，丹麥許多年來未有充分投資在北極，現正計劃加強自身在當地的存在（a stronger presense），並形容今次宣布的時機是「命運的諷刺」。

丹麥國防學院陸軍少校Steen Kjaergaard推測，可能一切都是特朗普意圖，迫使丹麥有此舉動。他認為特朗普很聰明，靠加重語氣來使丹麥重視自己的北極軍事能力，不必接管一個「很不美國的福利制度」，要像丹麥般一直補助格陵蘭。

[企業地球村]