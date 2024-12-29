特朗普重提購格陵蘭 覬覦稀土海防要衝

明報記者 鄭智文

綜合報道：《紐約時報》、《華爾街郵報》、Axios、《外交家》、《新聞週刊》、法新社、CNN、BBC

約一周前，特朗普炮轟美國船隻駛經巴拿馬運河的費率不公道，揚言要求巴拿馬將航道控制權歸還予美國，形容運河為「重要國有資產」。對於格陵蘭，特朗普聲言，為了國安及全球的自由，美國覺得在當地的擁有權及控制權是「絕對必要」。他又宣布，將提名有份創辦PayPal的Ken Howery為駐丹麥大使。

格陵蘭以稀土豐富著稱，包括有可用作製作核武的鈾，惟當地長期嚴寒，外界不易入內開採資源。美國商務部的國際貿易協會（ITA）指格陵蘭一經開發，其稀土資源將是全球首五名之內。隨着全球氣候趨暖，北極地區逐漸融冰，區內的格陵蘭遂成兵家必爭之地。

稀土豐富 或可替代中國稀土

《紐約時報》的評論文章指出，特朗普嘲笑過加拿大應成為美國「第51個州份」，但今次其口吻不似上次，料他提購格陵蘭不是說笑。該報指特朗普覬覦格陵蘭，一是北極冰層融化後將成商業、海軍要衝，二是當地稀土為發展先進科技所需。

特朗普發言不久，格陵蘭總理Múte Bourup Egede在facebook用丹麥語反擊，稱「格陵蘭是我們的，我們是非賣品，亦永遠不作出售。我們絕不可輸掉長達100年的自由鬥爭。不過，我們必須保持開放，與全世界合作與貿易，尤其與我們的鄰居。」他強調，所有合作必須建基於他們的價值觀。

丹麥首相辦公室亦婉轉回應：「在我們正在經歷的複雜安全政治處境中，跨大西洋合作至關重要……對於有關格陵蘭的聲明，（丹麥）首相辦公室除了引用格陵蘭總理所言的『格陵蘭不是用作出售，而是開放合作』之外，沒有其他評論。」

學者：可引入更多美資開發當地

《紐約時報》評論指出，特朗普不是第一位美國總統有此戰略。上世紀冷戰時，美國時任總統杜魯門已有意購買格陵蘭，將蘇聯排除在外。今日特朗普面對的局勢或有類同之處，美國、俄羅斯、中國三國競相控制北極圈航線，以便運輸商品及海軍物資。該篇評論文章由記者David Sanger及Lisa Friedman撰寫，前者在該報任職逾40年，專門報道國安，並寫過數本有關美國國安書籍，後者則專寫氣候議題及氣候政策如何影響社群。

在2019年特朗普首次任美國總統時，已有意購買格陵蘭。當時丹麥首相Mette Frederiksen斷然拒絕，於是特朗普索性取消原定的訪丹麥之行，但稱期望下次有機會再安排會晤。1年後，特朗普政府宣布援助格陵蘭發展經濟，涉資1200萬美元。

丹麥皇家國防學院助理教授Marc Jacobsen表示：「現在沒那麼多人拿這來笑了。」他稱丹麥人因特朗普提議而憤怒，更有丹麥政界人士形容這種盟友方式很奇怪，但估計格陵蘭人一直尋求獨立，有可能視特朗普的利益為機會，加深與美國的經濟聯繫。

Marc Jacobsen提到，自2009年以來，格陵蘭本來有權宣稱獨立，惟島上居民非常依賴丹麥，故未有走上獨立一途，現在特朗普既然對格陵蘭有興趣，或可為格陵蘭引入更多美國資金，開發旅遊業或開採稀土等。

威爾遜中心極地研究所資深研究員Sherri Goodman在其書中表示，美國銳意防止中國染指格陵蘭，免得中國在當地坐大。曾任美國國防部首席環境、安全與職業健康官的Sherri Goodman主張，美國應繼續防止中國在北美洲門前「插旗」，但指格陵蘭人必須決定自己命運。她相信，只要有國際法、國際秩序和主權，格陵蘭島仍是丹麥一部分。

中企曾在格陵蘭南部開採資源

至於中國早在格陵蘭留下足迹。中資稀土巨頭盛和資源（滬：600392）2016年投資參與寬納斯特項目（Kvanefjeld project），與澳洲格陵蘭礦業公司（Greenland Minerals，澳：GML）合作，在格陵蘭南部開採資源。《外交家》曾形容，格陵蘭是中國「冰上絲綢之路」其中一個關鍵元素。但在2021年4月，格陵蘭大選，由因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）擊敗執政黨前進黨（Siumut），取得議會最多議席，稀土成關鍵議題。7個月後，議會通過法案，禁止採鈾，和禁止在寬納斯特採礦。

曾擔任美國國務院國際能源事務特使和協調員的David Goldwyn指出，格陵蘭未開發的天然資源豐厚，50種關鍵稀土中，就有逾43種，可用作製造電動車、風力發電機等。他認為，若格陵蘭開發這些資源，將成為重要的替代中國稀土方案。面對格陵蘭一方抗議，David Goldwyn認為當地居民一旦不願意，美國極不可能強行開採資源，較合理方案是與丹麥政府及格陵蘭居民合作，以安全、可持續的方式開發。

丹麥大幅調高格陵蘭國防開支

特朗普發言後數小時，丹麥政府宣布，將大幅調高在格陵蘭的國防開支，涉資至少15億美元。丹麥國防部長Troels Lund Poulsen表示，丹麥許多年來未有充分投資在北極，現正計劃加強自身在當地的存在（a stronger presense），並形容今次宣布的時機是「命運的諷刺」。

丹麥國防學院陸軍少校Steen Kjaergaard推測，可能一切都是特朗普意圖，迫使丹麥有此舉動。他認為特朗普很聰明，靠加重語氣來使丹麥重視自己的北極軍事能力，不必接管一個「很不美國的福利制度」，要像丹麥般一直補助格陵蘭。

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