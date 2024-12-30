協盛成立周大福建築新昌營造廠 與老牌建築商同名 近期遇逆風或影響大計

【明報專訊】最近市傳面對困境的建築公司協盛建築集團，繼去年4月由新世界發展（0017）以2990萬元，向原為新世界中國高層兼現任協盛建築集團董事蔡漢平等出售整家公司後，原來一直頻頻有新動作。先於今年5月落實併購保華地基，本報更發現，協盛建築集團旗下協盛建築在過去兩三個月成立4家「一元公司」（即註冊股本只有1元），當中一家更取名「周大福建築」，一般料為下一步行動部署。不過，隨着近期圍繞協盛的不利消息不絕，暫時未知會否打亂協盛建築原來的部署。
新世界委託前身為新世界建築的協盛建築，承建大圍站上蓋物業項目柏傲莊III期，但是在2021年7月因為個別座數的建築物牆身底座混凝土測試未達獲批設計要求，鬧出軒然大波，需要重建有關部分及延期交樓。新世界更於一年多後，於2023年4月將協盛建築為首多家公司組成的協盛建築集團，一併轉售予新世界舊臣蔡漢平，作價2990萬元。在此之前，本報翻查公司註冊處的資料顯示，在協盛一系賣盤前，原來當時仍為新世界旗下的協盛建築集團，先行在當年3月31日向子公司協盛建築注資1739.99萬元，令後者股本增至1740萬元，然後才於同年4月尾宣布以2990萬元一併出售協盛整家公司。
儘管依據新世界2023年及2024年報所述，交易表面上於去年6月份完成，但根據交易條款，蔡漢平除在交易完成時付款890萬元，之後再分兩年支付兩期尾數1050萬元。無論如何，這無阻協盛建築集團之後連串動作。該集團更於不足一年，即今年5月將目標轉向陷於財政困難的老牌建築商保華建業，將旗下保華地基併購過來。之後協盛的動作未有就此停下來。
本報進一步翻查公司註冊處的紀錄，協盛一系再以協盛建築的名義，先後在9月、10月及12月初成立新昌營造廠（2024）（2024為公司名稱一部分，並非上市編號）、周大福建築、協盛土木及工程，以及協盛土木建築共4間公司。每間公司的註冊資本均為1元，董事同為蔡漢平本人，地址同用協盛位於觀塘KOHO的辦事處。新成立的新昌營造廠（Hsin Chong Construction），無論中英文名稱均碰巧與本地老牌建築公司新昌集團（前稱新昌營造）同名。
協盛的連番部署，看來是計劃將老牌建築公司「集大成」，共冶一爐。但在臨近聖誕節前後，卻傳出協盛出現困難，甚或傳出需要將員工及工程過渡至周大福創建（0659）旗下協興建築。協盛未出招前，似頓時碰上逆風。因應協盛建築成立周大福建築等公司一事，本報曾致電協盛查詢，至截稿前暫未獲回覆。周大福一系的控股公司周大福企業，因應周大福建築方面的事宜表示：「無答覆。」至於協興有否協助協盛接收部分員工及工程方面，亦在截稿前未獲協興回應。