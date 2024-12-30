貿發局：印尼可借助港獲更多內地資金

港可助中型內企進軍印尼

根據貿發局對印尼經濟的調查，香港與印尼在投資方面合作密切。2022年，印尼吸引了超過430億美元的外商直接投資，其中香港佔55億美元，成為印尼第三大外商直接投資來源地，僅次於新加坡和中國內地。此外，根據印尼投資部數字，截至2022年的5年間，香港對印尼的累計投資額達185億美元，項目超過8400個，每個項目的平均投資額為220萬美元。范婉兒指出，這些投資項目多由擁有內地資本背景的企業透過香港進入印尼市場，反映印尼除了中國內地的直接投資外，亦可利用香港獲得更多內地資金。

她又表示，印尼政府提出的「2045年黃金印尼願景」包含多項經濟發展項目，涵蓋基礎設施、工業、可再生能源及旅遊業等領域，同時計劃建設新首都。香港作為融資平台，可協助印尼推進發展相關計劃，例如香港在綠色債市集資上具有經驗，以及作為內地以外最大的離岸人民幣資金池，為印尼企業提供多樣化的融資工具。她提到，近期有東盟成員國的政府部門在閉門圓桌會議上討論明年的投資項目，並與其他投資者接觸及收集意見，香港在此過程中扮演溝通平台的角色，有助促進雙方合作。

港產品設計金融服務能力獲肯定

此外，范婉兒稱內地企業對東盟市場的關注度近年有所提升，香港作為內地企業進軍東盟市場的服務平台，擁有不可替代的優勢。她稱，首批進軍東盟的多為內地龍頭企業，但現在更多是中型企業開始走出去，而這些企業均缺乏國際經驗，因此香港扮演了關鍵角色，其在市場推廣、產品設計、金融服務等方面的能力深受企業肯定。然而，香港與印尼企業合作時仍面臨挑戰，包括對印尼的投資政策不熟悉、文化及語言差異等。儘管如此，相較內地企業，香港對印尼市場的熟悉程度較高，故有能力扮演橋樑角色。

據了解，是次推廣活動將有約20家香港專業服務供應商及初創公司設展覽，並組織約由100人組成的商貿代表團，涵蓋創新科技、基礎建設及交通運輸等行業。