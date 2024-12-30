六大內銀未來兩月派息800億 分析：料推升港元拆息港匯

明報記者 江陵凱

現時中資電訊股及資源股大部分均已派發中期股息，如中移動（0941）及中海油（0883）等。但大批內銀股亦將於明年1月至2月間派發中期息，當中六大內銀合共將派近800億元中期息（見表），當中建行（0939）將於明年1月27日派453億元佔最多。大部分收入以人民幣為主的中資股料需兌換港元來派息，增加對港元的需求。在本周二年結前，港匯上周五收報7.7632，1個月拆息高見4.58435厘，兩者均見約兩個半月來高位。

建行下月派息453億最多

經濟學者李兆波指出，中資股增發中期息，將提升對資金池不大的港元需求，他亦留意到大批內銀股將於1月至2月間派發中期息，相信其將推升於新年期間或前後的港元拆息及港匯。另他認為，中資股增派中期息，對人民幣匯價的影響不大，因其資金池較大。

除中資股增派中期息，增加對港元需求，或推升港匯及港元拆息外，彭博報道則認為，鼓勵企業增發派息的政策，同時亦增加人民幣貶值壓力及造成資金外流，並成為「雙面刃」。報道續指出，今年第四季派息金額亦按年升47%至162億美元（約1263億港元），創下歷史高位。國指成分股將於明年首季派發的中期息高達97億美元紀錄新高。中移動於今年9月派發中期股息總額，亦按年升7%至69億美元，另中海油今年中期息亦按年升26%。

彭博：人幣或增貶值壓力

報道指出，鼓勵企業增發股息的措施，將進一步加重本來已受強美元，以及中美關係升溫影響，而令人民幣貶值的壓力。報道亦引述澳新銀行高級經濟師意見指出，對外匯的需求增加，主要因於港上市的企業增派中期息，而企業將於未來不斷增加中期息金額及派息頻率，以及對外匯的需求，並用予派發股息。