野村倡內房出清欠債 債務不能無限期滾動

陸挺在訪問中提到，明年中國在實施、規劃更加積極的財政政策方面，所需要考慮的一個問題，就是「如何花錢」的共識可能還有待形成。除了要保障地方政府的基本運行之外，亦首先考慮讓市場要出清。

資金缺口料達3.2萬億

陸挺指出，房地產企業欠的不僅僅是買房人的資金或者房子，還欠了很多上下游企業及金融機構的資金，要如何為房地產企業化債是問題之一。從廣義上來講，其實保交房也是一種化債，該行此前已以相對比較保守的估算，資金缺口仍達3.2萬億人民幣。

籲毋須全部保交房 可賠錢補償

他指出，清欠房地產企業的各類債務非常關鍵，但清欠的過程並非一定非常生硬的保交房，把所有的樓都給蓋了。實際上可分門別類，比方說銷售率比較高就蓋完；銷售率特別低的可做一些現金的補償，不蓋也可以。有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊。

其次是在這個過程中需要適度考慮中國財政體制的改革，地方財政有一定的自主性是很有必要的，大家都能夠爭相招商引資，發展本地的經濟。現時的復蘇只在一小部分城市，全國就十多個城市，房地產的復蘇是任重道遠的，在明年或後年有可能會看到中間極為關鍵的一個環節。