moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

野村倡內房出清欠債 債務不能無限期滾動

【明報專訊】野村中國首席經濟學家陸挺在接受內媒《第一財經》訪問表示，認為內地房地產市場出清至關重要，不能無限期地讓開發商滾動他們的債務，把很多的問題累積。他又指「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序」：他又希望在明年下半年和後年（2026年），房地產這個行業從全國層面來講，真正的開始企穩復蘇。

陸挺在訪問中提到，明年中國在實施、規劃更加積極的財政政策方面，所需要考慮的一個問題，就是「如何花錢」的共識可能還有待形成。除了要保障地方政府的基本運行之外，亦首先考慮讓市場要出清。

資金缺口料達3.2萬億

陸挺指出，房地產企業欠的不僅僅是買房人的資金或者房子，還欠了很多上下游企業及金融機構的資金，要如何為房地產企業化債是問題之一。從廣義上來講，其實保交房也是一種化債，該行此前已以相對比較保守的估算，資金缺口仍達3.2萬億人民幣。

籲毋須全部保交房 可賠錢補償

他指出，清欠房地產企業的各類債務非常關鍵，但清欠的過程並非一定非常生硬的保交房，把所有的樓都給蓋了。實際上可分門別類，比方說銷售率比較高就蓋完；銷售率特別低的可做一些現金的補償，不蓋也可以。有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊。

其次是在這個過程中需要適度考慮中國財政體制的改革，地方財政有一定的自主性是很有必要的，大家都能夠爭相招商引資，發展本地的經濟。現時的復蘇只在一小部分城市，全國就十多個城市，房地產的復蘇是任重道遠的，在明年或後年有可能會看到中間極為關鍵的一個環節。