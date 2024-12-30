十年前，商湯誕生於香港中文大學多媒體實驗室內，由人工智能科學家、香港中文大學教授湯曉鷗帶領一群學生創辦，共同探索AI的實際應用與價值。商湯董事長兼首席執行官徐立博士表示：「商湯由創辦至今，一直堅持原創技術，再逐漸轉化為商業模式。我們的科學家和工程師團隊來自全球頂尖學府，為AI創新應用的研發奠定基礎。」商湯在全球各項競賽獲得超過70項冠軍，發表逾600篇頂級學術論文，並擁有8,000多項專利及專利申請，業務拓展至國際市場，在亞太、中東地區十多個城市設立辦公室。

商湯通過建立高水平的研發團隊，並大量投入資源進行創新，從電腦視覺、深度學習領域到AI大模型，商湯取得了多項技術突破。除了開發出準確率超越人類的AI視覺算法，2024年更帶來中國首個實時多模態流式AI交互體驗，以十載時間迅速崛起，成為亞洲人工智能的領軍企業。

自主研發大模型體系 迎接生成式AI黃金期

近年生成式AI火速發展，為多個行業帶來重要變革。商湯的重心亦已轉向生成式AI，2024年上半年，商湯總收入達到17億元人民幣，其中生成式AI相關收入佔六成，按年增幅達256%。

基於戰略方向與核心領域的重新定位，商湯建立「1+X」架構。「1」代表集團核心業務，打造行業領先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成；在電腦視覺識別領域，打造通用視覺模型、深耕各個應用場景。「X」代表重組拆分的生態企業矩陣，包括智能汽車「絕影」、家庭機器人「元蘿蔔」、智慧醫療、智慧零售等。各生態企業將設獨立的行政總裁，對業務發展負責。這些生態企業將獲得更靈活的激勵機制和融資通道，使其能夠更敏捷地把握各自領域的市場機遇。

現時行業正步入生成式AI的黃金時期，徐立表示：「我們正在經歷可能是史上最大的技術浪潮。這個時代充滿著不確定性，唯一可以確定的是，AI的終局必將對人類社會產生無比深遠的影響。作為中國的AI企業代表，我相信還有一份責任，就是走出我們自己的可持續的科技原創之路。」商湯始終堅持原創技術，自行研發的「日日新SenseNova」大模型體系於2024年7月進一步升級至5.5版本，與GPT-4o的綜合性能和實時交互體驗相媲美，成為中國首個多模態的實時交互大模型。

從共享辦公桌起步 科技園助全速發展

商場從白石角科學園起步，最初只有兩張共享辦公桌，如今已發展成上市公司，仍堅持以香港作為國際總部。一路以來，科技園公司始終是商湯最堅實的夥伴。徐立表示：「自進駐科學園以來，我們一直得到多元化支持，早期『香港科技園創投基金』成為我們的基礎投資者，提供了重要的技術研發資金外；這裡亦有一流的基建，包括辦公室和各類研發中心。」

科技園公司致力構建蓬勃的創科生態圈，匯聚逾2,000間來自世界各地的科技公司，以及龐大的公私營合作伙伴網絡，成為全港最大的創科社群。2018年，在科技園公司支持下，商湯聯同阿里巴巴創業者基金成立「香港人工智能及數據實驗室」（HKAI LAB），至今舉辦了11期加速器計劃，成功孵化了130家人工智能相關企業。2024年11月，商湯正式在科技園公司的高效能運算（HPC）服務平台部署「日日新粵語大模型」，是行業內首批在本地智能計算中心運行的大模型。科技園公司再度助力商湯，為其企業客戶提供本地數據存儲及處理的解決方案。

香港在政策、人才和資金方面的優勢，為孕育獨角獸企業創造有利條件。徐立說：「香港擁有一流大學，匯聚大量高端人才和研究機構，為吸納海內外人才和培育員工提供便利。2023年全球前1,000名華人計算機科學家中，超過一半在這裏奠定研究基礎，是發展原創AI技術的重要資源。」

科技園打造蓬勃創科生態圈

支援13間獨角獸企業

科技園公司一直多管齊下，為不同階段的初創提供全方位支持，促進技術轉移和研發成果商品化，至今已成功孕育及支援13間本地及海外獨角獸企業。除了吸引科技企業進駐園區，打造蓬勃的創科生態圈外，科技園公司亦積極為園區公司尋找天使投資者及配對創業投資基金，科學園的科技企業於上年度已籌得約港幣120億元資金，足見本地創科的發展潛力。

Info：HKSTP