優必選股東終止一致行動 股價挫32%

主席承諾1年內不減持

今次周劍與包括董事熊友軍、夏佐全及深圳智能優選等一致行動人終止協議，意味往後這批股東將成「自由人」，不再受一致行動人協議束縛，可自行處置所持股權。據公告顯示，除周劍以外，其餘原來一致行動人士股東至少共持有13.01%或近4148萬股優必選H股，該批H股已可於市場出售。

其餘一致行動人士至少持股13%

優必選在回應內媒時表示，公司尊重股東在長期看好公司的基礎對於上市前私募股權投資（Pre-IPO） 股份處置有不同的計劃。公司管理層對公司各項經營業務及人形機器人產業落地有非常充足信心，同時管理層也對外披露了關於股份的長期鎖定公告。然而，隨着大批限售股出籠，市場對優必選的股份供應增加的憂慮有增無減。公司包括分別在今年8月、10月及11月，三度連環配售1348股新H股，共籌10.82億元。而優必選最後一次於11月底完成配股後，亦只承諾30日內不增發新股，令市場注視公司抽水行動會否陸續有來。

優必選在上市之初亦曾有風光時刻，在今年3月股價曾升至328元水平，較2023年12月底招股價每股90元高出2.6倍，然而昨日未急瀉前股價只徘徊在招股價邊緣。終止一致行動人的消息影響，更插穿招股價，創下一年新低。優必選在上市時籌資僅約10.42億元，上述3次配股所籌的10.82億元已超出其IPO所得。