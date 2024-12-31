美銀料港明年IPO集資增 維持「買入」港交所

料明年大市日均成交1300億

美銀續稱，雖然企業上市費僅貢獻少於2%的港交所整體收入，但市值龐大的IPO可吸引資金流入港股市場，並改善資金流動。報告續提到，雖然國際投資者現已可透過滬港通去購買寧德時代及其他大型A股公司的股票，但交易港元計價的股份勝在於較低外匯成本，以及降低對幣值價值波動的憂慮。美銀提到，香港市場流轉率（velocity）通常在70%至80%，但受惠內地於第四季成交額急升及產生漣漪效應帶動本港股票市場，今年流轉率增至95%。美銀預計明年港交所大市日均成交額按年不變至1300億元，料仍未推出的人民幣股票交易櫃台納入港股通計劃將有助帶動成交、中國於今年9月對股市立場轉為積極，及另外充滿不確定性息口走向，均為更需要注意的關鍵因素。

據港交所網站數據顯示，截至今年11月29日，於主板中今年收到123份上市新申請，而計及於去年底仍未處理完畢的現有申請及重新申請則有71宗，合共有194宗上市申請。當中已上市達58宗，另獲上市委員會批准並待上市有15宗，處理中則有75宗。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興亦提到，未來大型內企除傳有寧德時代到港上市外，內地調味品生產商海天味業（滬：603288）亦傳出以「A+H」股形式擬赴港上市，他稱市場傳出的集資額亦不少；今年10月彭博曾引述消息報道，海天味業打算籌15億美元（約117億港元）。