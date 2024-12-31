moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港上月出口貨值增2.1% 遜預期 增速連續4個月放緩 首11月增9.1%

【明報專訊】政府統計處公布，11月本港出口貨值按年上升2.1%至3947億元，低於市場預期的4.1%，較10月增速放緩1.4個百分點，為今年2月以來最慢增速，若撇除農曆新年因素則為去年10月以來最慢。今年首11個月本港出口貨值按年增長9.1%，不過增速自7月見13.1%高位後連續4個月放緩，分析指本港出口反彈力度在下半年減弱，但明年料仍有單位數增長空間，相信美國候任總統特朗普增收關稅是作為談判手段，出現最壞情况機率不大。

明報記者 歐陽偉昉

上月進口貨值升5.7% 勝預期

今年11月，本港進口貨值按年上升5.7%至4381億元，高於市場預期的4.9%，較10月升幅擴闊1.2個百分點，11月有形貿易逆差為434億元。今年首11個月，商品進口貨值上升6.7%。

按地區分類，11月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升3.9%，佔本港出口份額近六成的中國內地按年增3.9%。東盟地區續錄高速增長，包括本港第三大出口地越南升42.1%、新加坡升78.4%。不過，除亞洲外輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值下跌，對美國出口按年跌1.3%，荷蘭和英國跌30.2%和19.7%，第五大出口市場印度跌28.8%。來自大部分主要供應地的進口貨值則上升，來自內地進口貨值大致不變，來自美國進口增7.3%。

政府發言人稱，輸往內地出口進一步上升，輸往多個亞洲市場有不同程度升幅，但輸往美國及歐盟國家回落。未來雖然內地提振經濟措施會為香港提供支持，但全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫，將為香港出口表現構成挑戰。

分析：明年港出口料單位數增長

信銀國際首席經濟師卓亮表示，今年下半年本港出口反彈力度已放緩，德、法、英等歐洲主要經濟體出現經濟問題，削弱來自歐洲需求。不過本港出口在2022至2023年有較大幅收縮，因此明年基數雖已調高，但還有反彈空間不致倒退。

特朗普即將上任，主張加徵內地等市場的進口貨品關稅，卓亮認為特朗普基於不同原因，對墨西哥、加拿大、歐洲也威脅加徵關稅，似為主要將關稅視為談判手段而非目的，對國際貿易不會有太大衝擊，因此明年本港出口情况不會太悲觀，料有單位數增長。