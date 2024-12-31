D2 Place設6步法助零售初創成長

明報記者 邱潤青

霍俊熹介紹，D2 Place不同於本港大多數商場主要由國際品牌進駐，其獨特之處在於每逢周末無間斷舉辦市集，並以低廉價格出租市集舖位。作為創業的第一步，本地初創品牌可以在市集展示及售賣產品，探索品牌發展方向。隨後，初創可嘗試以1至3個月的優惠短期租約開設快閃店，測試市場反應。若市場反應可達預期，初創可與D2 Place簽訂1年以上租約，進駐商場銷售櫃枱，並自設品牌裝潢，強化品牌形象。

霍俊熹介紹，為促使初創充分利用機會，D2 Place要求快閃店及銷售櫃枱均需要做到每日營業。熟悉營運模式之後，初創企業可以選擇在D2 Place擁有長期店舖，或將產品寄賣於商場「The Barn」生活百貨體驗店。

低價出租市集舖 設支援助擴張

D2 Place更會提供營運及宣傳推廣支援，協助發展較成功的企業在本港擴張分店，甚或在其他城市發掘機會，推動香港的創意人才和產品走向世界。霍俊熹指出，至今D2 Place已幫助數千個品牌成長，其中約有100餘個初創企業已在本港及其他國家和地區開設分店，涉及時裝手袋、飾品、家庭裝飾、烘焙等行業。霍俊熹表示，《2023年施政報告》宣布會為「創意智優計劃」注資29億元，支持初創企業及本地品牌。D2 Place搭建平台讓衆多本地創意理念實體化，協助初創企業及設計師品牌取得成就，以取得創業支援。此外，D2 Place亦加強宣傳及鼓勵初創主動申請「設計創業培育計劃」（DIP）等各項政府資助。

為音樂人提供表演場地

D2 Place除了是「設計師夢想的平台」，近年更致力於為熱愛音樂和ACG活動的本港市民開拓一片空間，希望不同興趣人士都可以在D2 Place得到尊重。今年下半年，D2 Place一期將7樓全層改裝為全新音樂表演場地「The Upper Stage」，主要邀請本地唱作歌手及樂隊登台演出，給予音樂人展現自我的機會，甚至實現與粉絲近距離互動。

霍俊熹認為，香港市民印象中，深水埗區本就與「本地文化」概念緊密聯繫。隨着近年深水埗懷舊文青區快速發展，D2 Place更從中受益。然而儘管香港在資訊文化方面發展成熟並具備引領潮流能力，但近年本地音樂的發展空間卻愈來愈有限，但同時亦少有樂壇新面孔出現。許多歌手及獨立樂隊缺乏表演場地，更不敢將音樂作為全職工作，難以被聽衆熟知。霍俊熹表示，對聽衆而言，親臨音樂演出現場所體驗的氛圍與使用耳機聆聽音樂截然不同。

此外，儘管疫情後北上消費成風，但仍然有不少市民選擇留港消費。相較於傳統熱門旅遊景點，愈來愈多來港遊客及年輕人開始喜愛觀賞及體驗本地文化。霍表示，目前D2 Place的音樂表演已吸引眾多音樂愛好者及具高消費能力的顧客前來商場，音樂人及活動籌備方對音樂活動的反饋也相當正面。

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