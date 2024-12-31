黃雯怡：AI PC換機潮 聯想上望11.8元

有大行預期在2025年AI仍是科技行業主旋律，而港股近期也針對AI概念有所炒作。除了筆者上月推薦的金山雲以外，一些AI硬件股也受到矚目。聯想（0992）此前宣布與字節跳動旗下雲服務商火山引擎合作，為其AI桌面助手如意（AI Stick）植入豆包大模型「超強大腦」，全方位提升用戶體驗。全新升級後的如意，推出了三大AI新功能，包括AI搜索、AI寫作、AI聊天等。相關功能的推出，將提升用戶使用AI PC的體驗。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶12月初受訪指出，AI PC在聯想PC業務的佔比從上季的5%提升到本季的14%。日本電子情報技術產業協會（JEITA）近期數據指出，因Microsoft Windows 10將在2025年10月終止支援推升換機需求，11月日本PC出貨量較去年同月增47.5%至70.7萬台，連續第5個月呈現增長，創4年同期新高。預計隨AI應用的進一步普及，AI PC的換機潮延至2025年，可推動產品單價的提升和出貨量回暖。

聯想當前動態市盈率約13倍，近期成交活躍，有進一步上漲空間，暫上望11.8元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]