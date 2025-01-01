8新股跨年招股 布魯可孖展暫跑出 超購2457倍 分析：券商提供高槓桿融資

明報記者 邱潤青

昨日開啓招股的5隻新股除布魯可之外，還包括中國船舶環境保護設備及系統提供商匯舸環保（2613）、智能網聯汽車（「ICV」）仿真測試公司賽目科技（2571）、精細化工材料供應商海螺材料科技（2560）及房車公司新吉奧房車（0805）。其中以布魯可集資規模最大，達14.56億元，其他公司集資額也均為數億元（見表），共最多集資33.3億元。加之周一招股的內銀宜賓銀行（2596）集資最多近19億元，8隻新股合共集資約60億元。

8新股共集資約60億

孖展認購方面，被散戶熱捧為翻版「泡泡瑪特」的布魯可首日表現亮眼，綜合多家券商的孖展數據，截至昨晚8時左右，布魯可共錄得3578.87億元孖展額。券商繼續以最高百倍槓桿搶客，當中以富途證券近1545億元孖展額為最多，輝立證券亦借出1460億元。相較之下，其餘新股孖展表現則較淡靜。據華盛証券新股認購平台統計，截至昨晚，匯舸環保（2613）孖展超購1.42倍，另有周一開始招股的紐曼思（2530）及腦動極光（6681）分別錄得孖展超購6.96倍及0.28倍。而海螺材料科技、新吉奧房車、賽目科技及宜賓銀行四隻新股孖展則均未足額。

德勤：申請失效「死線」前上市

德勤中國資本市場服務部華南區（香港）上市業務主管合伙人呂志宏表示，申購選擇將視乎投資者對各板塊的熟悉程度。建議投資者結合基石投資者及孖展超購倍數綜合考慮，並關注行業市盈率是否吸引。

對於同一時間8隻新股「大混戰」，德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，上市發行人或認為明年息口政策存不確定性，而公司現時估值料與明年上半年的分別不大，於現時趁市况及投資氣氛不俗趕招股，以便在上市申請失效的「死線」之前上市。如此發行人可避開日後再申請上市，更新上市資料的繁複程序。

歐振興續稱，大批新股亦可於FINI機制下，避開互搶資金，因FINI機制下分派股份資金才需過數。但他提到，現時8隻新股集資額不算太大，FINI於大型新股招股下，才可發揮最大減省投資者資金成本的效用。

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