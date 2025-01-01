傳摩通加入助港上市 奇瑞汽車或集資78億

彭博社早在去年10月報道稱，奇瑞汽車已聘請中金（3908）、廣發證券和華泰國際負責IPO事宜，並尋求超過1000億元人民幣的估值。

另有最少5隻新股齊於2024年最後一日遞表申請來港上市。內地AI醫療服務及數字醫療平台微醫遞表，招銀國際擔任獨家保薦人。據招股書，2023年微醫收入18.63億元（人民幣，下同），按年增長36.2%。2024年上半年，公司收入18.18億元，按年增長107.4%。值得一提的是，期內來自AI醫療服務的收入達14.4億元，佔整體收入近八成。根據弗若斯特沙利文資料，2023年，按收入劃分，微醫是中國AI醫療健康解決方案最大提供商。

同仁堂集團控股的中醫醫療集團同仁堂醫養，在首次遞表失效後於昨日重新提交上市申請，中金為獨家保薦人。公司於2023年扭虧為盈，錄得淨利潤4260萬元。截至2024年9月底九個月，公司淨利潤按年增長22.3%至2660萬元。內地精準撮合解決方案提供商量化派科技於同日遞表，聯席保薦人為中金及中信證券（6030）。截至2024年6月底上半年，公司總收入3.82億元，較去年同期增長47.6%。期內溢利4590萬元，按年大增近4.5倍。同日入表的還有內地月子中心營運商SAINT BELLA及北京首鋼朗澤科技。

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