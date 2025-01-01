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優化基金互認今實施 基金公會：國際基金有意參與

【明報專訊】優化內地及香港基金互認安排於今日正式實施。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，是次優化後將激勵更多基金公司，參與基金互認計劃當中，她更提到過往對計劃完全沒有興趣的基金公司，因是次優化措施推出後，重新審視及部署，當中包括國際基金公司。

兩項修訂解決業界主要痛點

不過，黃王慈明同時指出，納入互認基金計劃下的基金仍需要於香港註冊，為國際基金公司一直卻步的主因，因國際基金公司特設一隻香港註冊基金，但該基金除香港市場外、能認購的其他市場並不多，影響基金規模。另國際基金公司為計劃成立基金，亦有多個部署工作去準備，如成立的基金需「儲年期」（累積基金成立的年期）以達到監管要求，以及壯大其資產規模到一定程度等。

是次互認基金修訂內容包括，將互認基金於對方市場銷售佔總資產比例上限，由50%放寬至80%，並允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關連機構。黃王慈明指上述兩項措施解決業界的主要痛點。

盼全撤總資產比例限制

她更提到，有個別基金公司已於今年，觸動總資產比例上限50%的限制，而需要暫停銷售，而優化後將大大提升北上基金的銷售潛力，另她與業界亦盼可完全撤銷其比例限制。

至於港交所（0388）上月公布《企業管治守則》諮詢總結。黃王慈明表示，對於當中上市公司較為抗拒的兩項守則，即獨立非執行董事9年任期上限及不准任職超過6家上市公司獨董職務，港交所為兩者分別設6年及3年過渡期。對此她表示雖改革不能一步到位，但至少能朝提升企業管治的方向邁進。

她續稱，明白市場需要時間去過渡，但現時於市場已有很多稱職獨董，特別於女性獨董方面，盼上市公司可吸納「新血」及新思維，配合市場發展。