周創據報洽售內地公路 涉156億 與越秀磋商

周創對傳言不置評

周創發言人對有關報道及傳言，表示不予置評；越秀集團對彭博的查詢亦沒有回應。

雖然傳出周創出售公路消息，但該股股價昨日變動不大，昨日收報7.74元，跌0.38%。根據周創最新的2024年度年報顯示，截至去年6月底止，該集團的公路總資產值達222.11億元，相對負債51.59億元，淨資產值尚達170.52億元，分部盈利約15.71億元。在該集團眾部門中，公路部門的淨資產值屬次高，僅次於保險部門，但是若以盈利而言，則為盈利最高的部門。

過去1年股價升32% 跑贏同系

現時鄭家為首的周大福企業在周創持股75.61%，隨着周企旗下新世界發展（0017）因為債務高企而停派股息，周企的上市公司股息收入便主要來自周創，單在剛過去的12月份，從周創獲派的末期息達10.58億元。周創在過去一年來，股價升32.85%，跑贏同系新世界、周大福珠寶（1929）及新世界百貨（0825）。

去年起加快出售業務步伐

在傳出今次周創出售公路業務前，資料顯示，公司在過往3至4年不時出售手上資產及調整業務組合。當中尤以2021年及2022年分別出售環境業務及飛機租賃業務最大手筆，前後分別套現65.33億元及8億美元（約62.4億港元）。

不過，事隔一年，去年起周創又再加快出售業務步伐，接連出售成都金堂燃煤電廠、免稅店業務及液壓裝卸系統部件商Hyva集團的間接一半權益，除了出售前兩者未有披露交易作價之外，出售Hyva權益便可套現約12.2億元。