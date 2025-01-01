標指連續兩年升逾20% 金融風暴後最好

三大指數全升 去年納指升三成跑贏

標指升市動力主要是科技股，截至上周二（24日），連同股息，蘋果公司（美：AAPL）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等「七雄」貢獻指數全年回報逾53%，當中單是Nvidia佔21%。其他行業都有進帳，例如金融、公用和工業股分別升28%、20%和16%。CNBC總結，去年大市主題是人工智能（AI）憧憬，同時受惠聯儲局進入減息周期，累積減息1厘，還有支持減稅、加密貨幣和放寬監管的特朗普勝出美國總統大選。但臨近年底出現獲利回吐，道指上月回落逾5%，表現是逾兩年最差，標指跌逾2%，是8個月最大跌幅。

道富銀行形容踏入新一年，投資者轉趨觀望，很多去年的利好因素變得不明朗，尤其是特朗普主張大加關稅，可能引起其他國家反制，釀成貿易戰，進而影響經濟和通脹，聯儲局會否持續減息成疑。上月中議息後，聯儲局主席鮑威爾已示意將放慢減息速度，官員平均估計全年僅減息兩次。另一個問題是估值昂貴，標指1年市盈率約21.9倍，高於10年平均值18.5倍。《華爾街日報》綜合分析員預期，今年指數成分股每股盈利可再升15%，升幅較去年9.5%加快。若業績或指引不及預期，一如市場曾擔心AI未能轉化為盈利，股價回調幅度可以很驚嚇，例如軟件商Adobe（美：ADBE）銷售指引疲弱，單日股價急挫14%，相信今年美股或遇更多波折。

（綜合報道）

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