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活在灣區：搭深地鐵新線 往熱門景點更方便

【明報專訊】加價潮隨2025年展開，本港通脹持續，愈來愈多港人北上尋求更高性價比購物飲食消閒體驗。隨深圳地鐵13號線上月底通車，為港人增添多一條地鐵沿線旅遊路線選擇，要玩得精明，除可考慮購買地鐵日票，留意內地商場和商戶優惠外，選對北上路線，將可慳得更多。

明報記者 劉敬華

深圳地鐵13號線一期南段上月底通車後，為港人提供多一個具地鐵連接的口岸選擇，同時新增一條深圳地鐵旅遊路線。目前13號線開通了7個地鐵站，沿線不乏熱門景點及商場，如人才公園、深圳灣萬象城、海岸城及後海天虹等，更可於後海站轉乘11號線往深圳機場，於粵海門站轉乘9號線往福士廣場和歡樂海岸，又或於深大站轉乘1號線往深圳萬象天地及深圳壹方城等北上熱點。

「快閃」遊多個景點 可買一日票

目前深圳地鐵普通車廂的票價由2元人民幣起，如由深圳灣口岸站乘坐一個站至人才公園站，單程車費便為2元人民幣，即使由深圳灣口岸站乘地鐵至機場站，單程車費也不過是6元人民幣。若一日內僅遊一至兩個景點，逐程支付車費便可，若喜歡「打卡」，有意於一日內「快閃」多個景點，或可考慮購買深圳地鐵的一日票，票價為25元人民幣，此票以首次進閘時間計算，可於24小時內單人不計次數、不計里程乘搭地鐵普通車廂。要留意的是，目前一日票只在部分地鐵站客服中心販售，包括前海灣站、羅湖站、福田站、布吉站、深圳北站及機場站等。

至於本港年滿60歲或以上長者，現時於深圳可免費乘坐地鐵，北上消費自可省卻於內地的交通開支，若要於其他購物及飲食花費上「使」得更精明，除留意微信支付及支付寶不時與商戶合作推出的優惠，又或透過美團及大眾點評以團購價消費外，更可留意深圳本地寶網站內的優惠頁面，又或關注微信「深圳本地寶」公眾號並回覆「商場打折」，以查看商場及商戶優惠。

選對北上路線 可減交通成本

然而，北上消費慳得再多，若於本港北上選錯路線，便會增加北上的交通成本，尤其是頻繁北上人士。雖然60歲或以上長者於本港乘搭大部分公共交通工具均可享有2元乘車優惠，惟乘坐港鐵由上水至羅湖一段並不涵蓋於優惠之內，其中65歲或以上長者於此車程路段只可獲半價優惠，而60至64歲長者於此車程路段更不設優惠，需要支付成人車資。僅此段路程的成人單程車資已達26.5港元，65歲或以上長者的單程車資亦達13.3港元，即長者的來回車資也需逾20港元。

長者若選擇可提供長者2元乘車優惠的跨境口岸巴士及小巴路線，如城巴的蓮塘快線B7及B8，又如專線小巴59S等，即使由太古城前往深圳，來回車資也可低至4港元（見表1）。至於未滿60歲人士利用相關巴士專線也有機會減低北上深圳車資，還可留意現時部分跨境口岸巴士提供轉乘優惠（見表2）。

[活在灣區]