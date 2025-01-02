澳門上月賭收跌2% 疫後近兩年首倒退

相對於2019年疫情前全年計，澳門2024年度的賭收水平相當於當年的78%。雖然12月份有傳統聖誕旺季檔期，但根據彭博報道指出，因為月內澳門慶回歸25周年，加上國家主席習近平訪澳期間加強保安，或影響期間旅客訪澳。

觀望珠海客訪澳一周一行影響

彭博引述分析員稱，展望2025年的賭收水平會回復至2019年疫情前的82%，中場收入則有望增至相當於疫情前的118%。當地旅遊市場亦正觀望自昨日起實施珠海旅客訪澳「一周一行」，以及澳門、橫琴深度合作區落實「一簽多行」政策，對當地旅遊博彩市場帶來的影響。當地酒店旅業商會會長兼立法會議員張健中接受當地媒體訪問時更預料，期望有關政策推動琴澳融合，並帶動今年訪澳旅客數目超過去年。

此外，澳門媒體引述治安警的數據顯示，12月30日入境旅客達10萬人次，到前日大除夕日入境旅客錄得11.5萬人次，出境旅客8.3萬人次。

昨日元旦日，截至下午5時，又共錄得接近17.2萬人次旅客出入境，當中入境旅客佔超過9.2萬人次，他們主要是經關閘口岸及港珠澳大橋口岸出入。因此在過去兩日半，共錄得30.7萬旅客入境。