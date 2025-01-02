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屈臣氏酒窖：趁烈酒稅降 減價推動銷量

【明報專訊】港府早前於《施政報告》宣布下調烈酒稅，有售賣烈酒的零售商率先將部分品牌烈酒減價。屈臣氏酒窖（Watson's Wine）董事總經理謝學文（Jeremy Stockman）接受訪問時稱，即使本港經濟面臨挑戰，但自政府減烈酒稅後公司的銷售量有大幅上升，因屈臣氏酒窖不論上游層烈酒進口商因應減稅而下跌價格與否，亦將部分烈酒價格下調，從而推動銷量。另他稱特定品牌的烈酒需消耗下調稅前已購入的部分庫存後，才會逐漸將價格下調。

特定品牌消耗減稅前庫存才逐漸降價

「烈酒」是指酒精濃度高於30%的酒類。而特區政府於10月中《施政報告》將進口價高於200元的烈酒，其稅率將由100%減至10%，進口價200元或下的烈酒維持稅率100%，另新稅率機制只適用於不多於1公升的烈酒。謝學文表示，自烈酒稅下調後，已有許多顧客就烈酒價格下調作詢問，屈臣氏酒窖亦於11月底為100款烈酒減價。據屈臣氏酒窖提供的資料所示，部分減價的精選烈酒價格下調幅度由7%至六成不等。

百款烈酒11月底已減價

謝學文解釋，屈臣氏酒窖不論上層供應商減價與否，公司亦將部分烈酒價下調，因考慮到消費者想即時見到烈酒稅下調的效果，他亦鼓勵所有進口商跟隨。他亦稱，公司選擇將威士忌品牌Macallan部分酒減價，因考慮到Macallan為公司威士忌品牌內銷量第一。他續稱，部分烈酒如白蘭地品牌Cognac Tesseron，由屈臣氏酒窖從法國直接進口，目前其品牌烈酒新來貨稅率已減至10%，但部分產品仍需待先前以100%稅率進貨的部分庫存售出後，才會逐漸減價，而公司目前有與進口商及分銷商商議。

謝學文提到，港府於2008年取消葡萄酒稅後，令香港成為國際葡萄酒樞紐之一，盼此次下調烈酒稅亦可帶同樣效果，同時屈臣氏酒窖盼於未來3年，在烈酒品類市場佔有率有重大增長。

擬設首間概念店 提供烈酒專業知識

另外，謝學文表示，屈臣氏酒窖打算於年內開設首間全新烈酒概念店，並擬與大型烈酒品牌合作，於新概念店中融合美食及提供烈酒專業知識的教學等，盼為消費者提供更易接近的互動體驗，並吸引新年輕客，而公司目前正就開店與業主溝通當中。