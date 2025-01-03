moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

11月零售銷售跌7.3% 遠差預期 零售協會：一簽多行料帶動低價產品銷售

【明報專訊】政府統計處公布，香港2024年11月零售業總銷貨值臨時估計為317億元，按年跌7.3%，差過市場預期的跌3.4%，已連跌9個月；扣除價格變動後，2024年11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.3%。零售管理協會表示，「一簽多行」措施確實有助帶動人流，但並非所有類別均能受惠，港元強勢亦影響內地旅客購買高價產品意欲。

明報記者 蕭嘉聰

2024年首11個月計，零售業總銷貨值為3440億元、按年跌7.1%，仍較2018年同期（即社運及疫前）低21% ；扣除價格變動後，總銷貨量按年跌8.7%。

「強港元影響高價產品消費意欲」

按零售商主要類別計，2024年11月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨值跌5.4%，跌幅收窄，電器及其他未分類耐用消費品按年跌18%（見圖），為2024年4月以來最大跌幅。

政府發言人表示，11月零售受消費模式轉變及港元匯率偏高影響，料未來旅客和市民消費模式轉變繼續影響零售業表現，不過內地政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，包括去年12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」，加上港府提振本地市面氣氛措施，就業收入增加，均有助推動旅客和市民消費。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，11月跌幅按月擴大主要受基數影響，2023年10月基數較低令跌幅看似收窄，但11月未受其他因素影響，令跌幅達高單位數，沒有節日帶動下零售額表現尚算不錯。她相信「一簽多行」措施將逐步帶動人流，較低單價的貨品較受惠，例如化妝品、快餐、服裝等，大部分會員均指2024年12月生意按月錄升幅。她續稱，雖然2024年12月零售商生意按月有改善，但該月更多港人外遊，旅客消費力減少，生意未如2023年；只有小部分會員反映生意按年錄低單位數上升，絕大部分錄持平、單位數甚至逾兩成跌幅。她指出，港元強勢仍影響高單價產品的消費意欲，一簽多行主要幫助低單價產品銷售，其他類別仍需時帶動生意。

展望農曆新年情况，謝邱安儀表示，化妝品類別會員對一簽多行有信心，預計將錄低雙位數增長，但會員仍擔心港人長假期出外旅遊，在港消費轉趨審慎。

分析：內地雙11 港人增北上購物

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒估計，2024年零售銷售按年或錄單位數跌幅，2025年表現或大致持平。溫嘉煒表示，去年11月零售銷售跌幅再度擴大，或因該月內地加大「雙11」促銷活動，港人北上購物意欲增加。他表示，深圳去年12月起放寬居民赴港「一簽多行」，加上傳統消費旺季，港零售市道短期或見改善，但港人北上消費持續及訪港內地旅客消費模式轉變，中長線續影響行業發展。