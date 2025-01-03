花旗維持恒指年底目標價兩萬八

【明報專訊】港股新一年首個交易日恒指跌2%，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，近期港股表現「牛皮」，但自內地去年9月推出「組合拳」救市後，宏觀經濟環境改善，市場略為調高滬深300指數所有行業的每股盈利預測，再加上內房銷售漸回穩，均為內地及香港股市的利好因素。花旗維持去年10月底設定的恒生指數目標，即今年中目標26,000點，年底目標28,000點的看法，但對內地及香港股市給予較低的配置。
花旗銀行昨舉行2025年環球投資前瞻記者會，指出內地A股及港股去年回購超過400億美元（約3120億港元）。廖嘉豪表示，人行去年推出股票回購、增持專項再貸款，目前已有200家A股上市公司申請，並有望增加投放額度，其對A股的直接影響較大，因而今年看好A股多於H股。板塊方面，廖嘉豪表示看好4個板塊，包括互聯網、消費、工業及科技股，因有國策推動。
2025年投資方向方面，廖嘉豪建議今年整體投資組合的股票比例約六成，債券比例約35%，並偏好中年期投資級別企債券。花旗較看好美股，其次為日本及印度股票，建議美股比例可佔組合中的股票逾半。他解釋，美股估值雖較高，但有減息及企業盈利增長配合，花旗料至年底美股所有行業的盈利預測均有正增長。據花旗提供資料顯示，截至今年底資訊科技、非必需消費品及通訊服務行業，相應的企業盈利增長預測分別為19.3%、16.7%及14.6%。
港樓方面，廖嘉豪稱樓價去年跌近7%，料今年中才有機會見底，同時料今年本港樓宇成交量或較平穩或略下跌。他續稱，雖然目前樓市投資需求略好轉，租金回報率亦上升，但樓價仍受供應量較多影響。另花旗料今年美國減息3至5次，較市場普遍認為的兩次多。