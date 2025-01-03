羅兵咸：港今年IPO集資最多1600億 或重返全球三甲

多家大型A股或來港上市

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合伙人黃金錢指出，若資本市場穩定且利率繼續回落，再加上政府各項刺激經濟措施成效逐步浮現，料有多家已經在A股上市的大型中國企業會赴港上市，帶動本港集資額創近4年新高。

羅兵咸永道指出，去年上半年香港IPO市場氣氛審慎，但至下半年IPO集資活動顯著回暖，其IPO集資額，佔全年整體總額高達八成。而去年全年集資額，則按年大升89%至875億元，IPO宗數按年略跌3%至71宗，當中14家集資額為10億元或以上。年內上市新股當中3家為GEM板上市，1家併購交易（De-SPAC），其餘為主板上市。

羅兵咸續稱，去年10月證監會與港交所（0388）亦宣布，優化新上市申請審批流程時間表，增加香港作為IPO市場的吸引力。另中證監亦推出加強香港金融市場的措施，進一步加大和有關部門的溝通協調力度，支持符合條件的內地行業龍頭企業赴港上市融資，有利香港的新股市場，同時亦帶動二級市場發展。

新股市場料聚焦AI資訊科技等

據羅兵咸永道數據顯示，去年於主板上市的公司中，有37%屬於資訊技術及電訊服務行業，按年升20.5個百分點。零售、消費品及服務則按年跌6個百分點至23%。

羅兵咸表示目前已經遞交申請在香港上市的企業約有80家，另該行預料今年人工智能、資訊科技及電訊服務、電動能源和零售，以及消費品及服務相關的行業，將會是新股市場的焦點。