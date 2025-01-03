阿里低價售高鑫 高盛：對估值業績影響微

阿里昨收市報81.3元，跌1.3%，高鑫最多跌35.5%至1.6元，收市報1.98元，跌20.2%。

高鑫最多挫逾35%

高盛指出，雖然出售高鑫後有機會為阿里帶來會計處置損失，不過集團兩次出售零售業務合乎其電商業務方向，相關交易亦有機會帶來包括離岸現金的收益，可用於進一步股東回報政策，包括回購及股息。

該行又指出，高鑫及銀泰均列入阿里其他業務分部，對利潤貢獻非常輕微，以高鑫的財務數據計，2024年第2季及第3季只貢獻阿里整體收入約7%，佔盈利更不足0.3%，相信出售對估值及業績影響有限，維持「買入」評級及131元目標價不變。

料上季淘天GMV改善

高盛指出，阿里近月股價弱勢，相信投資者將繼續關注淘天商品交易總額（GMV）增長與同業的差距，以及至2024年12月止季度淘天EBITA的下跌水平。由於天貓重新強調家電以舊換新優惠，據該行的渠道調查，去年12月電商行業服裝銷售略升。基於淘天持續投入用戶為先的戰略，料上季淘天GMV按季改善，按年增長約5%；客戶管理收入（CMR）按年升5%，淘天EBITA按年跌3%。