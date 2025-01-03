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港元1個月拆息跌至4.18厘 見1個月低

【明報專訊】年結後港元拆息大幅回落，昨日隔日港元拆息重回4厘水平，較去年12月31日（周二）下跌151點子（1厘等於100點子）至4.13071厘，1周拆息亦回落92點子至4.17345厘。與按揭相關的1個月拆息報4.18292厘，較周二下跌近40點子，為去年11月26日後最低。

港匯曾回落至7.7795

中長期拆息方面，3個月拆息報4.20393厘，較周二跌約16點子，6個月拆息跌3.06點子至4.16941厘，12個月拆息報4.15厘，下跌5點子。昨日美元1個月有抵押隔夜融資參考利率（SOFR）報4.326厘，1個月港元拆息較同期美息低14.26點子，相對周二港息較美息高24.69點子，帶動港匯自周二的3年高位回落，昨日下午最多跌102點子至7.7795，截至晚上8時半，港匯報7.7768，下跌81點子。

分析：料美元續高位整固

美國減息步伐放緩，去年第三季起美元再度走強，美匯指數去年全年升逾7%，新年假後美元持續走強，截至晚上8時半，美匯指數報108.74，上升0.3點。華僑銀行香港經濟師姜靜表示，聖誕和新年假期前後，市場交投減少加劇外匯市場波動，美匯指數再刷新兩年高位。市場擔心特朗普政府政策將推高通脹，長期美債孳息率大幅上升，在聯儲局與其他主要央行貨幣政策分歧擴大背景下，美元持續有支持，數據顯示投機者持有美元淨好倉創 4 個月高位，預期短期內美元將繼續在高位整固。