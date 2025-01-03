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吉利：今年銷量目標271萬部 屬務實謹慎

標籤：經濟

【明報專訊】吉利汽車（0175）日前公布，去年總銷量升32%至217.7萬部，今年銷量目標則只升25%至271萬部。行政總裁桂生悅昨在解讀會上形容，271萬輛的目標屬較務實及謹慎，認為新能源汽車業務轉錄盈利是今年更重要的目標。

今年是吉利汽車首次就銷量目標舉行解讀會，桂生悅解釋，主要由於去年下半年起市場對公司的關注度大幅提高，因此認為有必要對外講解發展部署，他強調吉利去年已基本完成在EV及智能化的投入及佈局，將由市場來檢驗吉利的部署方向是否正確。

比亞迪銷量佳股價跌 稱經營狀况良好

去年底吉利的新能源車銷量佔比已超越傳統汽車，桂生悅稱，去年第三季新能源汽車業務已大幅扭虧，在競爭激烈的市場，必須保證產品、盈利能力突破，才能生存下來，而集團預期2025年新能源車銷量可達150萬輛，按年再增69%。至於吉利持股的極氪，今年的銷售目標按年增44%至32萬輛，極氪智能科技CEO安聰慧預告，內部有更高目標。

另外，比亞迪（1211）去年全年銷量遠超目標，但昨股價跌3.2%。有內地傳媒引述比亞迪投資者關係部門相關人士表示，公司的經營狀况良好，股價影響因素比較多，昨日市場整體情緒較差。對於市場擔憂2025年銷量增速或會放緩，相關人士稱，每年大家都有這樣的擔憂，目前來看，公司經營狀况很好，對2025年還是比較有信心。