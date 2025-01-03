moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美近3萬億美元國債今年到期 分析：倘逐步展期 或衝擊債市供求

【明報專訊】美聯儲釋出放慢減息信號，令美國國債近期受壓，未來一年債市可能面臨大量挑戰。CNBC數據指出，今年將有接近3萬億美元的美國國債到期，當中大部分是過去幾年美國財政部大量發行的短期國債。市場預計，美國政府將會延展到期債務的期限。與此同時，美國財政部正大規模發行國債，以應對接近2萬億美元的預算赤字。倘市場未準備好吸收這些債務，新舊債務疊加可能會為市場帶來額外壓力。

Strategas Research Partners固定收益部門主管Tom Tzitzouris指出，倘美國政府2025年之後仍將面對以萬億美元計的預算赤字，市場最終將無法消化龐大的美國短期國債發行量。當到期的美國國債被逐步收回，然後給予5至10年的展期，有可能為債市供求帶來意想不到的衝擊。

美股早段向上 道指升逾300點

美國勞工部昨公布的美國就業市場數據改善。在截至12月28日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少9000，總數降至21.1萬人，是8個月來最低。數據公布後，美匯指數漲至108.91，創2022年11月以來高位。美國10年期國債孳息率由4.52厘，回升至4.55厘。美股三大指數在2025年首個交易日早段向上，道指升逾300點。

以往當政府遇到財赤，通常會發行長期國債來彌補稅收不足，因為多年的稅收可分散償債的負擔。美國財政部一向將短期國債的發行規模，控制在總國債發行規模的20%左右。不過近年由於美國兩黨的債務上限及預算之爭，加上財政部急需籌集現金以維持政府運作，美國短期國債發行比例已逐漸上升。有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini），此前批評美國財長耶倫發行過多短期債券，是為了在美國大選年維持較低的融資成本，提振經濟。

分析：2萬億美元國債「過剩」

根據證券業暨金融市場協會（SIFMA）數據，2024年截至11月止，美國國債發行總額達26.7萬億美元，較2023年增加28.5%。據Strategas估算，目前價值28.2萬億美元的美國國債公開交易市場，已有約2萬億美元「過剩」（超出市場需求）的美國國債。

美國政府愈漸龐大的赤字規模，以及嚴峻的國債利息支付，已導致美國國債孳息率近期顯著向上，當中以長年期國債尤甚。截至2024年底，美國10年期國債孳息率為4.57厘，較9月的3.6厘低位，高出近1厘。由於國債孳息率與債價走勢相反，iShares 20年期或以上的美國國債ETF在2024年下跌逾11%。即使美聯儲在2024年啟動減息，債價卻沒有如預期般上漲。

隨着美聯儲準備放慢減息，加上美國國債大量發行，預期美國國債市場在2025年仍將充滿挑戰。市場人士憂慮，大規模發債將導致長年期國債利率居高不下，進而遏抑美國經濟增長和投資。

（綜合報道）

[國際金融]