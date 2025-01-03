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FT：特朗普保護主義 弊大於利

【明報專訊】《金融時報》向英美及歐元區逾220名經濟學家進行的調查顯示，多數受訪者預期美國下屆特朗普政府主張的「美國優先」保護主義政策所帶來的損害，將掩蓋特朗普的「令美國更偉大經濟學」（Maganomics）主張的監管鬆綁等措施所帶來的好處，這與投資者對特朗普政策的樂觀情緒呈鮮明對比。

很多受訪的美國經濟學家預期，特朗普政府上台後將刺激通脹，導致美聯儲在減息方面更為審慎。作為紐約聯儲銀行顧問的布朗大學（Brown University）教授Sebnem Kalemli-Ozcan指出，儘管特朗普的政策短期內可帶來一些增長，但這將以全球增長放緩為代價，而全球增長放緩最終將損害美國經濟。她警告，由於特朗普政策會刺激美國及全球通脹，全球或陷入滯脹。

學者：特朗普政策或令全球滯脹

不過，國際貨幣基金組織（IMF）、經合組織（OECD）及歐盟委員會的大部分經濟學家都預期，美國今年經濟增長將跑贏歐洲。由於特朗普尚未披露經濟政策細節，許多分析師僅以其承諾及關稅威脅，預測經濟前景。

特朗普自稱是「關稅人」（tariff man），主張美國透過關稅收窄貿易逆差，促進本土生產。奧巴馬政府的財政部官員Janice Eberly表示，特朗普的關稅及驅逐移民政策都將推高通脹，並可能對經濟增長產生負面影響。在專門研究美國經濟的47名經濟學家當中，超過一半人預計特朗普的政策會對美國經濟產生「一些負面影響」，另有約10%的人預計會產生「重大的負面影響」。反觀市場人士認為，特朗普的減稅、監管鬆綁，以及潛在的AI革命，意味美股升勢將在2025年持續。《金融時報》另一項調查顯示，歐元經濟學家對前景的看法，較美國經濟學家悲觀。13%受訪的歐元區經濟學家預計，特朗普政策會對歐元區產生「重大的負面影響」，另有72％受訪者預計，特朗普政策會產生「一些負面影響」。

（金融時報）

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