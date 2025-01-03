moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Tesla去年交付量179萬輛 首倒退

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）公布，去年第四季電動車交付量為495,570輛，按年增長2.3%，惟低於Tesla此前綜合分析師預期的50.68萬輛。2024年全年交付量為178.9萬輛，低於2023年交付的180.9萬輛，是Tesla歷來首次全年交付量倒退。該股早段挫6%。由於Tesla行政總裁馬斯克與美國候任總統特朗普關係密切，推動該股在2024年升63%。

第四季交付量增2.3% 仍遜預期

Tesla第四季交付了471,930輛Model 3和Model Y， 以及23,640輛其他車型，包括Model S、Cyber​​truck及Model X。期內Tesla生產了459,445輛電動車，全年總產量為1,773,443輛。

整體而言，Tesla表現從去年初反彈。回顧2024年首季，Tesla交付量只有386,810輛，是新冠疫情以來首次按年倒退。馬斯克去年4月曾預計，2024年交付量將高於2023年。

歐去年首11月銷量減14%

行業研究組織Auto Forecast Solutions副總裁 Sam Fiorani指出，馬斯克涉足政治，可能使其注意力從核心業務轉移。目前Tesla在美國以外的市場競爭加劇，在歐洲銷量下降。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）註冊數據，2024年頭11個月，Tesla在歐洲賣出28.3萬輛電動車，較2023年同期減少約14%。

Fiorani指出，雖然Model Y仍是中國市場的主要暢銷車型，但增長未能追上市場的增長步伐。2024年頭11月，Model Y銷量在中國市場增長了5%左右，而中國市場電動車整體銷量增長了8%。

（綜合報道）

[國際金融]